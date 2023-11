Checo Pérez explota contra los límites de pista en Abu Dhabi F1

Sergio Pérez había tenido una buena sesión de clasificación durante las dos primeras fases, avanzando sin problemas a la instancia definitiva en busca de un resultado expectante para subir al podio en el gran premio.

El piloto mexicano arrancó la sesión con una primera vuelta de 1m24s171 que lo dejó a siete décimas de la referencia impuesta por Max Verstappen, su compañero en Red Bull, por lo que tenía una clara necesidad de mejorar en su siguiente intento.

Allí, Pérez logró cerrar una vuelta de 1m23s868 que lo posicionó quinto momentáneamente, antes de ser relegado al sexto puesto. Sin embargo, ese tiempo le sería eliminado por los comisarios al haber superado los límites de la pista en la primera curva.

Como consecuencia, el de Guadalajara arrancará el domingo desde el noveno cajón de la parrilla de salida y luego se mostró muy molesto con la situación al enfrentarse a los medios.

Al ser preguntado por Motorsport.com si estaba frustrado por los límites de pista, Pérez respondió: "Como siempre, especialmente cuando es tan cerrado, y sólo tienes que confiar en los comisarios".

El de Red Bull luego reclamó que lleguen cambios para la próxima temporada después de un año donde los límites de pista han sido un tema recurrente en la F1, especialmente en el GP de Austria, y en particular para Pérez, quien los padeció en reiteradas ocasiones.

"Es lo que hay ahora. Pero espero de verdad que durante el invierno podamos encontrar una solución mejor para los pilotos, pero también para la gente en casa, porque nos confunde a todos. Y no creo que se vea bien, terminas la calificación, y tienes equipos que estarán discutiendo esta tarde para tratar de obtener sanciones sobre los demás. Así que creo que tenemos trabajo por delante para intentar encontrar una solución mejor para los límites de la pista", se quejó.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

Consultado sobre cuál sería la solución, teniendo en cuenta la variedad de escenarios que visita la F1 durante la temporada, Pérez comentó: "No tengo ni idea. Deberían estar trabajando en una solución mejor que la que tenemos ahora, y trabajando en los circuitos. Creo que nos creamos estos problemas sólo con cómo son los circuitos".

La FIA había revelado en la previa del GP de Abu Dhabi que está trabajando en un sistema de inteligencia artificial con el fin de mejorar la velocidad de procesamiento de los controles de los límites de pista, pero de momento no hay planes para modificar en sí las zonas de las pistas que son propicias a estas infracciones.

Solamente ocho tiempos de vuelta fueron eliminados durante la clasificación de Abu Dhabi, con cuatro infracciones ocurriendo en la curva 1 y las otras cuatro en la curva 16, la última del trazado de Yas Marina.

Sobre su rendimiento en la clasificación, "Checo" Pérez destacó que fue sólido en las dos primeras fases de la sesión, aunque reconoció que sufrió en la parte final al tener solamente un juego de neumáticos y que también cometió errores.

"Ha sido un poco difícil. Sobre todo tuve una Q1 y Q2 muy fuertes, pero luego en la Q3 con un solo juego de neumáticos, no fue la sesión más fácil, y luego cometí un error al entrar en la curva 6, me pasé un poco en la curva 1. La vuelta no ha sido muy limpia. He perdido unas décimas en la curva 6. Por desgracia, es lo que hay. Ahora a esperar a mañana", finalizó.

