Sainz aprendió a confiar en "muy pocas personas" en el paddock de la F1

Aunque Sainz declaró en la ronda anterior de Barcelona que esperaba tener una resolución sobre su futuro en la F1 "muy pronto", señaló que un triplete de carreras no era el momento de tener las ideas claras sobre sus movimientos para 2025.

Afirma que, al tomarse su tiempo, ha podido aprender mucho más sobre los demás equipos de la parrilla, en lo que respecta a sus planes de futuro y a la situación actual de cada uno de ellos.

El español ha pasado mucho tiempo vinculado a Sauber y Williams, aunque se entiende que Alpine presentó una oferta recientemente.

Por el contrario, considera que a menudo es difícil creer ciertos puntos de vista dentro de las negociaciones sobre su futuro, y añade que hay pocas personas en el paddock en las que pueda confiar plenamente.

"En primer lugar, la situación que he vivido este año me ha hecho aprender mucho sobre la Fórmula 1 en general", explicó Sainz.

"Hablando con los equipos me ha enseñado un poco lo duro que es este deporte y lo poco que a veces hay que creerse lo que dice la gente al principio de las negociaciones, de las conversaciones, y sobre todo la gente".

"También a confiar muy poco en la gente del paddock porque realmente es un deporte muy político".

"Hay muchas cosas así en juego, y me ha hecho entender que es un deporte muy duro en ese sentido y comprender mejor la Fórmula 1, sin entrar demasiado en detalles".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Ferrari

"Aparte de los otros equipos, obviamente he aprendido mucho en qué posición están y los equipos a los que potencialmente me voy a trasladar el año que viene, obviamente he profundizado mucho en el estado en el que se encuentran y la situación que hay".

"Y sí, también me ha hecho tener probablemente una mejor comprensión de cómo es la Fórmula 1 cada equipo y dónde están".

Añadió que era difícil no dejarse llevar por los recientes resultados entre algunas de sus opciones, y afirmó que era algo que estaba intentando no hacer mientras traza su futuro en el campeonato.

En su lugar, desea mantener un nivel de objetividad sobre los planes futuros de un equipo, y tratar de centrarse en los proyectos a más largo plazo que se le ofrecen.

"Estoy haciendo el ejercicio dentro de mí y de mi equipo de tratar realmente de evitar mirar el rendimiento de cada carrera de cada equipo y centrarme sólo en el proyecto y en la sensación que me da hablar con cada equipo y, obviamente, mirar los contratos".

"Estoy de acuerdo, no es fácil porque a veces tú, el espíritu competitivo, sólo intentas ver quién es más rápido, pero no creo que la última carrera de cada equipo sea también un punto representativo de dónde van a estar en los próximos dos años".