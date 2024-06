Ricciardo cree que sus resultados en las carreras previas al receso de verano de 2024 son clave para que su etapa en RB continúe, mientras se intensifica el interés por las intenciones de Red Bull de promocionar a Liam Lawson.

Esta semana, los comentarios realizados por el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, han aumentado la presión sobre Ricciardo, de quien se esperaba que fuera candidato a sustituir a Sergio Pérez y acompañar a Max Verstappen para 2025 antes de que sus resultados este año fueran inicialmente malos.

Esto es específicamente en relación con el compañero de equipo de Ricciardo en RB, Yuki Tsunoda, que ha superado al australiano por 19-9 en términos de puntos y permanecerá en el equipo para 2025.

Red Bull también ha decidido renovar el contrato de Pérez hasta finales de 2026.

La situación ha creado un atasco en el programa de pilotos junior de Red Bull, con Lawson, que impresionó sustituyendo a un lesionado Ricciardo en cinco carreras el año pasado a poco que el australiano entrara por Nyck de Vries, entendiéndose que es libre de dejar el paraguas de Red Bull si no pueden ofrecerle un lugar en la parrilla en 2025.

"Los accionistas han hecho saber que (RB) es un equipo junior y tenemos que actuar en consecuencia", dijo Marko recientemente en una entrevista con el periódico austriaco Kleine Zeitung.

"El objetivo era que (Ricciardo) fuera considerado para Red Bull Racing con actuaciones excepcionales", añadió. "Ese asiento pertenece ahora a Sergio Pérez, así que ese plan ya no es válido.

"Tenemos que poner a un piloto joven pronto. Ese sería Liam Lawson".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre los comentarios de Marko este jueves en la previa del Gran Premio de Austria de este fin de semana, Ricciardo respondió: "No me siento de una manera u otra al respecto".

"Sigo sabiendo que lo más importante en este deporte es el rendimiento. Eso es todo. Y eso es lo que me dará la mejor oportunidad de quedarme aquí".

"Lo sé. No va a ser mi sonrisa ni nada de eso. Son las cosas en la pista. Así que, obviamente, tengo una buena oportunidad".

"Obviamente, digo hasta las vacaciones de verano. No creo que sea una fecha límite. Pero eso es lo que miras para la primera mitad de la temporada. Intentaré hacer lo que pueda y, obviamente, ayudar a mi causa".

La nueva especulación sobre la posición de Ricciardo dentro de Red Bull se produce después de la mala actuación de RB con las nuevas actualizaciones de su coche el pasado fin de semana en el GP de España, donde Ricciardo fue 15º y Tsunoda terminó 19º.

"Miro hacia atrás a Barcelona y es difícil emocionarse por un 15º puesto, pero en realidad estaba muy contento con mi carrera", dijo Ricciardo.

"Así que, yo diría que al menos ahora son dos fines de semana mejores seguidos (después de que fuera octavo, con Tsunoda fuera de los puntos, tras clasificarse quinto en Canadá)".

"Creo que eso es lo que más me ha costado hacer este año: encadenar una serie de buenos resultados".

"Dos todavía no son suficientes, por supuesto, al menos para donde yo quiero estar".

"Ahora tenemos más por delante, así que definitivamente tengo la oportunidad de llegar a las vacaciones de verano con algo de impulso".

"Y sobre lo de Helmut, sí, sinceramente, está bien. No cambia, digamos, lo que voy a hacer".

En la misma sesión con los medios en el Red Bull Ring, Ricciardo reflexionó sobre cómo está "seguro de que el quinto puesto en clasificación en Montreal hizo sonreír a Helmut".

Y añadió: "Si puedo hacerlo unas cuantas veces más, estoy seguro de que lo haré sonreír. Sigue dependiendo mucho del rendimiento y sí, (seguiré) centrado en eso".

Ricciardo también admitió que no tiene otras opciones de permanecer en la parrilla de F1 para 2025 si Red Bull decide darle a Lawson su asiento en RB.

"¿Tengo otras opciones? Yo diría que no", dijo. "Quiero decir, no lo sé. No voy a ser terco o arrogante al respecto, pero no estoy buscando en ningún otro lugar".

"Lo he dicho, realmente disfruto de estar de vuelta en la familia (Red Bull)".

"Extrañamente disfruto a veces un poco de los empujones de Helmut porque creo que también puede ser una manera de encenderme un poco y tratar de sacar lo mejor de mí".

"Así que sí. En resumen (sobre opciones de correr en otro sitio), no".

El futuro de Ricciardo también podría estar relacionado al resultado de la situación de gestión interna en Red Bull.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner -que todavía se enfrenta al resultado de una apelación sobre el resultado de la investigación inicial sobre su comportamiento hacia una empleada, además de una investigación de la FIA sobre el asunto se entiende que es muy partidario de mantener al australiano.