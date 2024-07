¿Sainz tomó la decisión correcta al firmar con Williams en la F1?

Carlos Sainz ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 con su fichaje por Williams, anunciado el primer día de las vacaciones de verano de la categoría.

El ganador de tres grandes premios de F1 ha llegado a un acuerdo multianual para unirse a la escudería de Grove a partir del próximo año, lo que lo llevará a la nueva era del reglamento que comienza en 2026.

El español había sido considerado como una pieza clave en el mercado de pilotos, pero con su futuro resuelto, la atención se centrará en otros candidatos. Sin embargo, ¿ha acertado Sainz con Williams? He aquí las opiniones de nuestros redactores.

Williams es la mejor opción para Sainz, y la más realista - Alex Kalinauckas

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, adelanta a Alex Albon, Williams FW46 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

A primera vista, parece que la elección de Carlos Sainz sobre dónde correr en la Fórmula 1 2025 se redujo a ninguna buena opción.

Williams o Sauber/Audi, los equipos que actualmente ocupan los dos últimos puestos en el campeonato de constructores de 2024. O Alpine, que empezó la temporada apuntalando la parrilla y que últimamente ha sufrido un cambio enorme en la dirección (general y técnica).

Pero al elegir a Williams, hay muchas señales positivas para Carlos.

En primer lugar, el dolor que Williams sufrió en 2024 por los retrasos en el diseño del coche, lo que significó que el actual FW46 tenga un sobrepeso significativo, seguramente no se repetirá. Eso es una ganancia instantánea de tiempo por vuelta para Williams el próximo año, mientras que su coche actual puede anotar puntos en ocasiones, si todo va perfectamente. Claro, no está ganando carreras con el rojo de Ferrari, pero ese es un territorio que el coche de Sauber no puede alcanzar en absoluto ahora mismo y es poco probable que pueda conseguirlo de forma consistente incluso con cambios urgentes, dados los famosos largos plazos de la F1.

El proyecto Sauber/Audi también se ha visto envuelto en una confusión de gestión en los últimos meses, que ha culminado con la sustitución del antiguo jefe de equipo de Sainz en McLaren, Andreas Seidl, por el hombre que lo firmó para Ferrari, Mattia Binotto, antes de ser él mismo despedido. En Williams, James Vowles sigue impresionando, y convencer a un ganador de F1 como Sainz para que se una al proyecto de recuperación tras muchas idas y venidas habrá sentado muy bien al propietario del equipo, Dorilton Capital.

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto: Williams

Red Bull no era una opción dada la historia pasada de Sainz y su familia con los Verstappen, además de que el equipo parece decidido a darle a Sergio Pérez todas las oportunidades.

En Mercedes, las recientes victorias de Andrea Kimi Antonelli en Fórmula 2 parecen haber cristalizado la idea de ascenderlo. No es que importara, dadas las complejidades de esa serie junior, pero lo que el jefe del equipo, Toto Wolff, vio en sus pruebas de F1 y en la interacción con el equipo tiene mucho más peso.

Así que no tenía sentido que Sainz siguiera esperando.

Ahora puede esperar correr para un equipo con una larga historia en la F1, además del impulso para recuperarse de sus pésimos resultados/rendimiento de 2018-2019. Williams también tendrá el motor Mercedes de 2026 con el que muchos se están entusiasmando, lo que efectivamente lo elevó por encima de Alpine en las consideraciones de Sainz para 2025, dado el plan para que el escuadra de Enstone detenga su propia producción de motores y se una a las filas de los clientes.

¿Una alineación Sainz-Alex Albon? Qué educado, inteligente e interesante va a ser.

Sainz podría haber esperado más a que parara la música - Ben Hunt

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Ferrari

El mercado de traspasos de pilotos es siempre un juego de sillas musicales, pero como es la propia premisa del juego, hay que esperar a que pare la música antes de tomar asiento.

Por eso resulta desconcertante que Carlos Sainz haya decidido apretar el gatillo y firmar un acuerdo con Williams de cara a las vacaciones de verano.

Hasta donde yo sé, nada ha cambiado en las últimas semanas para forzarlo a tomar una decisión.

Por supuesto, Williams estaría presionando para obtener una respuesta, como cabría esperar para conseguir un piloto del calibre de Sainz, pero ¿estaría realmente dispuesto a retractarse de un acuerdo por el español en favor de Valtteri Bottas, que no ha sumado ni un punto en toda la temporada?

Sainz estuvo controlando todo el partido. De hecho, la separación de Esteban Ocon de Alpine le abrió otra posibilidad, y que el francés se uniera a Oliver Bearman en Haas no cambió las cosas, ya que esa nunca fue realmente una opción para Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, adelanta a Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Foto: Mark Sutton

Con tanto por decidir en el mercado, no puedo evitar pensar que ha firmado demasiado pronto.

Después de todo, mientras nos hacen creer que Mercedes es demasiado orgulloso como para plantearse firmar a uno de los descartes de Ferrari, ¿realmente rechazaría un acuerdo a corto plazo por Sainz si creyera que Andrea Kimi Antonelli aún no está preparado para la F1?

¿Y qué pasa con Red Bull? Ahora sabemos que ha decidido mantener la confianza en Sergio Pérez, pero esa noticia llegó después de que Sainz hubiera firmado su contrato. ¿Y si Red Bull decidiera que no quiere ni a Pérez ni a Daniel Ricciardo la próxima temporada?

Sainz ha eliminado esas opciones de irse a equipos punteros, y eso incluso antes de mencionar a Alpine y Audi/Sauber.

Era un hombre buscado y eso es un bien valioso en la Fórmula 1. Creo que debería haber esperado un poco más antes de tomar una decisión. Sólo puedo suponer que ha sido recompensado generosamente. Dicho esto, no tengo ninguna duda de que será un excelente incorporación para Williams.