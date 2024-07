Stella: El error de Piastri en boxes "costó caro" en su lucha por la victoria

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que el error de Oscar Piastri en la última parada en boxes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 resultó "costoso" en su búsqueda de la victoria.

El australiano buscaba su segunda victoria consecutiva en la F1 tras su triunfo inaugural en Hungría y estuvo en ritmo con los líderes durante las 44 vueltas de la prueba en Spa-Francorchamps.

Pero al hacer su última parada, Piastri se pasó de su cajón y el posterior reacomodamiento de su equipo en boxes provocó una pérdida de tiempo, ya que tardó 4,4 segundos en completar la parada.

Esto dejó al piloto de McLaren con una montaña más alta que escalar para alcanzar y pasar al Ferrari de Charles Leclerc y, en última instancia, más desgaste en sus neumáticos en el momento en que llegó a la parte trasera del Mercedes de Lewis Hamilton.

Después de haber terminado a la cola del siete veces campeón, que fue segundo en la pista detrás de su compañero de equipo George Russell antes de que éste fuera descalificado por que su coche no dio el peso mínimo, Stella cree que el error en la parada en boxes resultó fundamental.

"Como Oscar dijo inmediatamente en la vuelta por radio, 'disculpas por el pitstop', porque creo que se da cuenta de que eso podría haber sido un poco costoso", dijo Stella.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Potencialmente, sólo habría hecho cola detrás de Hamilton, pero también podría haber estado en condiciones de atacar. Así que creo que esta pérdida de 1,5-2s en la parada en boxes al final resultó ser relativamente costosa".

"Incluso porque entonces habría estado detrás de Leclerc antes con neumáticos más frescos, lo que significa que podría haber finalizado el adelantamiento más fácilmente. Así que un poco en cascada".

"Tenemos que trabajar con los pilotos en términos de que, incluso en los momentos calientes, no se pasen en la posición de pitstop porque puede ser muy costoso, creo que tuvo algo similar en Silverstone también".

A pesar del error, Piastri estuvo en gran forma durante toda la carrera, siempre por delante de su compañero de equipo Lando Norris y destinado al podio desde el principio.

Fue capaz de mantener su velocidad con diferentes compuestos de neumáticos en cada tanda, algo que le ha costado mucho desde que dio el salto a la F1.

Cuando se le dijo que ésta había sido una de sus mejores carreras desde que se incorporó a la parrilla, Piastri aludió a su exceso de velocidad, bromeando: "No estoy seguro de que mi encargado del gato (en los pits) esté de acuerdo, pero no, creo que ha sido una carrera muy fuerte".

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3ª posición, en la rueda de prensa Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Creo que intentar adelantar a Charles no fue fácil y creo que si no lo hubiera conseguido en esa vuelta, probablemente me habría quedado atascado ahí durante mucho tiempo".

"Fue un momento crucial de la carrera. Creo que el ritmo era muy fuerte. Me he sentido muy, muy bien este fin de semana".

"Incluso el viernes, el ritmo parecía muy fuerte. Me arrepiento un poco de no haber hecho una buena clasificación. Pero creo que ha sido un fin de semana muy fuerte y probablemente una de mis mejores carreras".