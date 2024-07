Williams confirma a Carlos Sainz para la F1 2025 y más allá

La escudería Williams de F1 anunció este lunes la incorporación de Carlos Sainz para ser el nuevo compañero de equipo de Alex Albon y en reemplazo de Logan Sargeant. Según informó el equipo, estará "en 2025, 2026 y más allá", sin especificar el final de su contrato.

El piloto español supo antes de iniciar la temporada 2024 que debía cambiar de equipo ante la llegada de Lewis Hamilton a Maranello a partir del año que viene.

Sainz, ganador en marzo pasado del Gran Premio de Australia, decidió esperar varios meses antes de tomar una decisión sobre su futuro, a la expectativa de tener una oportunidad en Mercedes o en Red Bull. Durante ese tiempo recibió el interés de Sauber (que será Audi en 2026) y de Alpine, pero finalmente se decantó por Williams.

"Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi carrera en la F1 y estoy extremadamente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte", dijo.

"El objetivo final de devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1º de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo".

"Quiero agradecer a James Vowles y a todo el Consejo de Williams su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y sus convicciones han desempeñado un papel importante en mi toma de decisiones. Creo sinceramente que el núcleo de todo equipo de éxito reside en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de herencia y de carreras en estado puro, los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y estoy deseando formar parte de él a partir del año que viene", agregó.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

James Vowles, director del equipo, comentó: "La incorporación de Carlos a Williams es una fuerte declaración de intenciones por ambas partes. Carlos ha demostrado una y otra vez que es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, con un historial ganador de carreras, y esto subraya la trayectoria ascendente en la que nos encontramos. Carlos no sólo aporta experiencia y rendimiento, sino también una feroz motivación para extraer cada milésima de segundo del equipo y del coche".

"Con Alex y Carlos tendremos una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla y con una enorme experiencia para guiarnos en el nuevo reglamento en 2026. Su fe en la misión de esta organización demuestra la magnitud del trabajo que se está realizando entre bastidores. La gente no debería tener ninguna duda sobre nuestra ambición e ímpetu a medida que continuamos nuestro viaje de vuelta a la competitividad: estamos aquí, vamos en serio y con el respaldo de Dorilton estamos invirtiendo en lo que se necesita para volver al frente de la parrilla".

"También quiero agradecer a Logan todo lo que ha hecho por el equipo y sé que seguirá luchando duro por nosotros en las próximas carreras".

Williams será la quinta escudería de Sainz en la F1 desde su debut en 2015 con Toro Rosso, donde permaneció hasta octubre de 2017, cuando realizó un cambio de mitad de temporada a Renault, equipo con el que compitió hasta finales de 2018 para cambiar a McLaren en 2019.

Fue piloto de la escudería de Woking por dos años antes de desembarcar en 2021 en Ferrari, donde cosechó hasta ahora tres victorias, 21 podios y cinco pole positions.