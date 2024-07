Ricciardo no pierde la picardía: "Dejaré mi teléfono encendido"

Son horas decisivas para la situación de Sergio Pérez en la escudería Red Bull, ya que este lunes estaba prevista una reunión entre los responsables del equipo para analizar la temporada 2024 del piloto mexicano.

Si bien aún no hay ninguna decisión tomada, y el jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo el domingo tras la carrera de Bélgica que la "prioridad" es apoyar a Pérez para que vuelva a rendir como a principio de año, hay varios interesados atentos a lo que pueda ocurrir.

Uno de ellos es Daniel Ricciardo, piloto de RB y considerado una opción en caso que Red Bull decida quitar del coche a Pérez tras la seguidilla de malos resultados que afectaron al de Guadalajara en las últimas siete rondas del campeonato.

Ricciardo, muy conocedor de cómo se manejan estas cuestiones en Red Bull por haber sido piloto del equipo entre 2014 y 2018 para luego regresar en 2023 como reserva y posteriormente piloto de RB, admitió que no se relajará del todo en las vacaciones de verano, consciente de que puede llegar un llamado para él.

"Sin duda mantendré el teléfono encendido, porque nunca se sabe lo que va a pasar", dijo Ricciardo a Sky Sports de Alemania cuando fue preguntado por el ruido en torno al segundo asiento de Red Bull.

"En este momento sólo intento asegurar mi futuro en este deporte, estamos hablando del año que viene. Si hay alguna noticia, apagaré el teléfono durante unos días, pero me aseguraré de que no esté muy lejos. Veremos qué pasa", agregó el australiano con su habitual sonrisa.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Photo by: Erik Junius

Más allá del comentario del teléfono, la realidad es que Ricciardo aún no entrará en vacaciones, ya que está previsto que sea parte de un test con RB en los próximos días en el circuito de Imola.

Se entiende que será una prueba comparativa entre el australiano y Liam Lawson, piloto de reserva de Red Bull y RB, con un monoplaza del equipo de Faenza del año pasado. También serán parte de un día de filmación con el coche actual, del que también formará parte Yuki Tsunoda.

Ricciardo fue preguntado en su encuentro con medios de comunicación en Spa, entre los que estuvo Motorsport.com, si la prueba de Imola será una entrevista de trabajo para él.

"Así que 35 años, ¿entrevista de trabajo? Sí, ya veremos. Siempre planeábamos hacer un día de rodaje. Puede que dé algunas vueltas extra. ¿Tendrá algo de peso o no? Ya veremos. Pero supongo que mi enfoque es que cada vez que vaya a ponerme el cinturón, intentaré hacerlo lo mejor posible, así que no estaré en modo vacaciones todavía. Y luego ya veremos qué pasa", comentó.

Al ser consultado el test puede ser la oportunidad definitiva para volver a ser piloto de Red Bull, Ricciardo recordó la prueba que hizo el año pasado tras el Gran Premio de Gran Bretaña, que terminó por colocarlo como piloto titular en RB (entonces llamado AlphaTauri).

"No lo sé, la verdad. Porque el año pasado, cuando manejé el Red Bull, el coche actual entonces, después de Silverstone, fue bastante legítimo. Estaba pilotando el coche actual y sabía que si podía hacer algo especial, quizás entonces llegaría la llamada. Así que yo diría que definitivamente se sentía un poco más real. Sí, esa es probablemente la mejor manera en que puedo responder. Así que no voy a decir 'No, esto no'. Pero ese, yo era muy consciente de que podría ser algo real allí. Este es, tal vez un poco más, no estoy seguro", dijo.

Por último, Ricciardo se mostró comprensivo con Sergio Pérez, quien el domingo se mostró cansado de ser preguntado sobre su futuro en Red Bull. El australiano vivió una situación similar en McLaren en 2022, cuando perdió su asiento para el año siguiente producto de sus malos resultados.

"Mira, lo entiendo. Obviamente puede ser un poco agotador ¡Yo he pasado por eso! No siempre es divertido", aseguró.

Ricciardo se ha visto superado por Tsunoda en RB este año, con 22 puntos a 12 en el campeonato, mientras que el japonés también manda en el mano a mano en clasificación por 9 a 5 (10 a 7 contando las clasificaciones sprint).