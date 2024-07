El resultado de Ferrari en Spa fue "peor de lo esperado"

Charles Leclerc cree que Ferrari no puede estar satisfecho con lo que fue su mejor resultado desde su victoria en Mónaco en 2024, ya que su cuarta posición en Spa -que se transformó en tercera por la descalificación de George Russell- lo tuvo por detrás de Mercedes.

Ferrari comenzó la temporada como el rival más cercano de Red Bull, pero desde entonces ha caído por detrás de McLaren y Mercedes después de que sus mejoras de Barcelona fracasaran.

El equipo italiano había trabajado duro para mejorar su rendimiento en curvas de alta velocidad como las de Spa, y Leclerc sorprendió al terminar segundo en la clasificación en mojado en Bélgica y heredar así la pole para la carrera del domingo dada la penalización en parrilla de Max Verstappen.

El monegasco lideró las primeras vueltas, pero luego se quedó por detrás de Lewis Hamilton y finalmente fuera del podio, ya que Oscar Piastri, de McLaren, lo superó en el último stint y la apuesta de Russell de una sola parada dio sus frutos con una sorprendente victoria para el británico.

Sin embargo, Russell fue descalificado cuando se descubrió que su coche tenía un peso inferior al normal en las verificaciones posteriores a la carrera, por lo que Leclerc subió al podio después de todo.

Leclerc dijo a los periodistas después de la carrera, antes de pasar de cuarto a tercero, que "es muy simple lo que pasó: no fuimos lo suficientemente rápidos".

"Sentí que éramos el cuarto coche más rápido hoy", añadió. "McLaren y Red Bull eran lo esperado. Mercedes fue más rápido de lo esperado".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Erik Junius

"En una carrera normal, con la pista seca, es muy difícil mantenerlos detrás en una pista como esta. Hicimos un buen trabajo para mantener a Max y Lando (Norris, quinto y sexto muy cerca de Leclerc) detrás al final, pero cuarto era lo mejor que esperábamos hoy".

Cuando se le preguntó si el tiempo que pasó en los puestos de podio en Spa era algo positivo en lo que pudiera reflejarse, Leclerc respondió: "No lo fue, porque si hubiera sido un Red Bull el que hubiera estado delante, entonces creo que habría sido un fin de semana positivo, pero ahora era un Mercedes, con el que pensábamos que estábamos a su altura y nos sacaron ventaja".

"Así que no considero este resultado muy positivo".

"Creo que cuarto era lo que pensaba que sería el mejor resultado posible hoy con dos McLaren delante y un Red Bull (Sergio Pérez, que salía segundo al lado de Leclerc)".

"Pero de nuevo, lo que no me hace tan feliz de hoy es que tenemos dos Mercedes y un McLaren delante, y los Mercedes pensábamos que estábamos a la par con ellos. Así que es peor de lo esperado".

El compañero de equipo de Leclerc, Carlos Sainz, también consideró que el resultado de Spa demostraba que Ferrari no había dado un paso adelante en rendimiento en comparación con sus rivales".

"Cuando ves el ritmo de Mercedes, Red Bull y McLaren en carrera, no lo creo", dijo Sainz. "Creo que siguen siendo dos o tres décimas (de diferencia)".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, se va ancho en la grava Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Con ese coche salimos en la pole y aún así terminamos cuartos (por Leclerc, con Sainz séptimo)".

"Con mi coche me sentía como si estuviéramos para el podio, y luego, tan pronto como todo el mundo puso los duros, se podía ver el ritmo que llevaba cada uno".

"Aunque en mi último stint me sentí muy competitivo y rápido, luego, cuando me dijeron muchos tiempos de los demás, me dije: 'no, no tan rápido como deseaba'".

Leclerc también dijo que estuvo luchando con el rebote del SF-24, que ha afectado a los pilotos de Ferrari desde Barcelona, cuando los tiempos bajaron al tener menos combustible al final de la carrera de Spa, pero sintió que "no era una locura".

"Hubo más rebotes al final de la carrera, así que cuanto más estábamos empujando en la alta velocidad, obviamente más problemas tenemos con eso".

"Así que en el último stint un poco más, pero no fue una locura".