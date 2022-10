Sainz: "Sería ideal ganar antes del final de la temporada"

Cargar reproductor de audio

Pese a que hasta julio había logrado cuatro victorias, Ferrari lleva seis carreras sin ganar, lo que le ha ido dejando sin opciones tanto en el mundial de constructores como en el de pilotos, que puede quedar definido ya este domingo.

En el reciente GP de Singapur, los del Cavallino dieron muestras de mejora, pero tampoco pudieron evitar que se impusiera Sergio Pérez, y llegan a Japón con la esperanza de volver a la senda del triunfo.

Carlos Sainz señala la importancia de volver al primer puesto para empezar 2023 con la moral alta, tras un año 2022 que en gran parte ha sido decepcionante para los tifosi.

"Creo que hay una lucha interesante y seguimos ahí arriba", dijo este jueves en la previa del GP de Japón. "Nuestro objetivo como equipo es, obviamente, ganar carreras y prepararnos bien para la próxima temporada porque, obviamente, este año ser campeones es demasiado difícil tanto en constructores como en pilotos, así que estamos centrados en intentar ganar carreras".

Después de que tras las vacaciones de verano Red Bull pareciera imbatible, Sainz cree que Ferrari está cada vez más cerca de un fin de semana que le permita volver al primer escalón del podio: "Sabemos que estuvimos muy lejos del ritmo en Zandvoort y en Spa, fuimos un poco más rápidos en Monza, y Singapur ya fue mejor, estuvimos más cerca de Red Bull".

"El objetivo es tener un fin de semana en el que podamos ser más rápidos en la clasificación y en la carrera, y ese es el mayor reto para nosotros. Eso nos daría una victoria en carrera, que tanto echamos de menos, y sería ideal antes del final de la temporada".

Pese al buen sabor de boca que dejó el ritmo del Ferrari F1-75, Sainz admite que ser segundo y tercero no consuela: "En Singapur sumamos un buen puñado de puntos. Aquí sólo vale ganar".

"Creo que ganar una carrera antes del final de la temporada nos daría muy buenas sensaciones y motivación de cara al próximo curso, porque ha pasado tiempo desde nuestro último triunfo y sí, ganar significaría tener un fin de semana perfecto, que también creo que es lo que necesitamos".

Tras adaptarse bien a un circuito como el Marina Bay de Singapur, hay incertidumbre por saber si el Ferrari también rinde en Suzuka. Cuando le preguntaron al español si les beneficia el trazado nipón, contestó: "Las largas rectas, pero también las buenas curvas de media y alta velocidad, son las que le convienen al Ferrari. Nuestro coche es rápido en casi todas partes, sólo hay que compararlo con el Red Bull para saber dónde estamos".

Una victoria con vuelta rápida daría a Max Verstappen matemáticamente el título de 2022 de la F1, aunque el neerlandés se puede coronar incluso sin subir al podio. Sainz quiere ganar y retrasar el 'alirón', pero aclara que el objetivo real no es ese.

"Intentaremos ganar aquí y seguir retrasando su campeonato. Pero porque queremos ganar todas las carreras y llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Sabemos que va a ser campeón algún día, más pronto que tarde, pero al menos queremos seguir ganando carreras para Ferrari, para nuestras perspectivas también para el próximo año".

"El objetivo no es posponer su título, sino ganar una carrera, y si ganar una carrera pospone el título, sabemos que va a conseguirlo tarde o temprano. Lo que queremos es ganar carreras, prepararnos para el próximo año, seguir aprendiendo, seguir llevando a cabo fines de semana perfectos en los que se refuerce la confianza y se consigan más victorias".

Cuando le preguntaron si la situación actual de la temporada (Red Bull saca 137 puntos a Ferrari en el campeonato de constructores 2022) se debía más al avance de los austriacos o a fallos de los italianos, contestó: "Si lo supiera, ya tendría la solución. Creo que durante un año entero de F1 normalmente es una combinación de ambas cosas, pero principalmente Red Bull ha avanzado y nosotros, obviamente, hemos tratado de seguirles el ritmo en el desarrollo".

"Han desarrollado mucho el coche, más de lo que esperábamos bajo la situación de límite presupuestario. Se han desarrollado de forma increíblemente rápida. Intentamos seguirles el ritmo, pero a veces es difícil".

Y esa respuesta acabó en el tema del momento, en el límite presupuestario que presuntamente se habría saltado Red Bull y que el lunes se confirmará o desmentirá.

"No tengo ni idea...", dijo Sainz ante la pregunta de qué castigo habría que imponer por superar el límite de gastos. "Es la FIA la que debe dictaminar lo que ellos creen que son las reglas y un conjunto de sanciones dependiendo de cuánto te saltes el límite de presupuesto".

"No tengo ni idea de si Red Bull se lo ha saltado, sólo espero que si lo han hecho, reciban una sanción acorde a la infracción. Todos sabemos lo importante que es el desarrollo en la F1, lo es todo, es el núcleo de la F1, así que si te saltas esa norma está claro que tiene que haber una sanción alta. Pero para ser sincero, no he leído los reglamentos de la FIA", concluyó.

