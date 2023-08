Sargeant: "Todo quedó ensombrecido por un error milimétrico"

El debutante estadounidense supo aprovechar el sorprendente buen rendimiento del Williams en el GP de Países Bajos, que también impulsó a su compañero de equipo, Alexander Albon, hasta la cuarta posición de la parrilla.

Sargeant superó la Q2 en mojado en una alentadora 10º posición, pero luego sufrió un fuerte accidente con los neumáticos lisos al principio del último segmento de la clasificación.

Terminó último en la sesión de la Q3 y saldrá 10º en la carrera del domingo.

"Es difícil, los márgenes son pequeños en esas condiciones", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por su suerte dispar.

"Lo último que quiero es dejar al equipo con un montón de daños, pero estoy haciendo todo lo posible para obtener buenos resultados".

"Creo que ha habido muchos aspectos positivos este fin de semana. Ayer, en seco, me sentí muy bien. Creo que el ritmo en tandas largas era realmente bueno. Hemos tenido el coche en una gran ventana (de rendimiento)".

"Incluso en la Q1 y la Q2 he perdido un poco de ritmo hoy en mojado. Pero creo que lo más positivo para mí es que he dado vueltas cuando lo necesitaba. Y eso es algo que me ha faltado este año. Y poder hacerlo hoy ha estado muy bien. Pero todo ha quedado ensombrecido por un error milimétrico".

Los comisarios retiran del circuito el coche dañado de Logan Sargeant, Williams FW45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Y añadió: "Sé que en condiciones de seco estoy muy cerca, lo que es muy positivo para mí. Estoy empezando a entender cómo extraer todo el tiempo del coche".

"Al entrar en la Q3, sabía que teníamos una gran oportunidad, como ha demostrado Alex. Teníamos un coche muy bueno en seco y eso es lo que hace que sea aún más doloroso cometer ese error".

"Pero viviré y aprenderé. Seguiré adelante y no le daré más vueltas para mañana".

La temporada de debut de Sargeant ha sido testigo de varios accidentes importantes que han salido caros al equipo.

"Sé que esos errores se pagan caros", dijo. "No es lo que pretendo, por supuesto. Quiero decir que, de cara al futuro, tengo que evitarlos, eso seguro, es esencial. Es difícil".

"Esta pista es estrecha, estrecha. Apenas había el ancho de un coche en la línea seca, y todo lo que se necesita es estar un milímetro fuera de línea y no hay quien lo salve".

Sargeant admitió que Williams no entiende del todo por qué el coche es tan competitivo en una pista que se suponía que no le iba a ir bien.

"No creo que estemos completamente seguros", dijo. "No esperábamos que fuera un gran circuito para nosotros, pero creo que es importante entender por qué. Eso es algo en lo que profundizaremos".

"Sólo emociones encontradas, definitivamente agridulces. Creo que, desde mi punto de vista, necesito echar la vista atrás, ver qué hice mal, en primer lugar, ver si fue sólo un pequeño error inevitable, o si fue una cuestión de mentalidad".

"Aún no lo he entendido del todo, pero tengo que averiguarlo y no pensar en ello, porque nuestro ritmo en tandas largas fue genial ayer".

"Y espero que podamos reconstruir el coche lo mejor posible y tratar de utilizar con el buen ritmo de tanda larga que tuvimos y tratar de sumar algunos puntos".

"Ese es el objetivo. Me he colocado en esta posición para estar entre los 10 primeros. También he puesto al equipo en una posición con un coche dañado. Así que hay altibajos. Hay que tomarlos como vienen, aguantar los golpes".

