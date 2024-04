El estadounidense se fue ancho en la curva Dunlop a izquierdas a alta velocidad y, tras poner sus ruedas derechas sobre la hierba, perdió el control del coche y fue a golpear contra la barrera.

El impacto fue con la parte delantera y trasera, dañando la suspensión y rompiendo la caja de cambios del FW46.

Afortunadamente, el chasis, que fue enviado de vuelta al Reino Unido y reparado tras el accidente de su compañero Alex Albon en la FP1 en Australia, salió intacto del incidente. El equipo aún no dispone de un repuesto.

Sargeant se vio obligado a perderse la FP2 mientras los mecánicos realizaban las reparaciones. Sin embargo, la pista húmeda hizo que nadie rodara mucho, por lo que ni Williams ni Sargeant perdieron tiempo en pista.

No obstante, fue otro incidente costoso para el equipo, especialmente con una segunda caja de cambios dañada en dos eventos.

"Puse el coche en un lugar en el que no me di cuenta de que estaba", admitió Sargeant. "Es un error un poco tonto, para ser honesto, uno que no debería cometer, especialmente en la FP1".

"Pero sí, afortunadamente no fue como los errores del año pasado, no fue un exceso de apretar, pero aún así dejó al equipo con algunos daños. Afortunadamente salió mejor de lo que podría haber sido".

Sargeant insistió en que no había sufrido ninguna pérdida de confianza tras tener que ceder su coche a Albon en Australia.

"Definitivamente no me ha afectado en absoluto", dijo. "En todo caso, llegué a esta ronda después de una semana de descanso sintiéndome más fresco y preparado que nunca".

"Así que no perdí la confianza. Quería patearme un poco a mí mismo después de hoy, pero nada que ver con eso, sólo un error visual del que saldré adelante mañana".

El director del equipo Williams, James Vowles, estuvo de acuerdo en que el accidente se debió a un error de colocación del coche por parte de Sargeant, y no a que se esforzara demasiado o intentara demostrar algo tras su decepción en Australia.

"Lo que se vio aquí no fue a un piloto cometiendo un error por ir al límite", dijo. "Es un tipo de error muy diferente, frustrante a todas luces, porque no estaba al límite de lo que el coche podía hacer".

"Había mucho más potencial de giro, simplemente no sabía dónde estaba el coche en la pista, en relación a donde esperaba que estuviera de todos modos".

"Así que no creo que estés viendo ahí la reacción de alguien que no compitió en Melbourne, estás viendo más bien una situación que podría haber aparecido en cualquier momento".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!