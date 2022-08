Schumacher: Ricciardo podría quedar fuera de la Fórmula 1 2023

Cargar reproductor de audio

El futuro de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1 está en suspenso y aunque él tiene un contrato firmado con McLaren hasta el final de la temporada 2023, los rumores apuntan a que podría no llegar a esa campaña con la casa de Woking.

Los nombres del sustituto de Ricciardo están sobre la mesa y es más de uno. McLaren tiene firmados a pilotos como Patricio O’Ward, Alex Palou y Colton Herta esperando una oportunidad provenientes de IndyCar, pero existe una posibilidad mayor: Oscar Piastri, campeón de la Fórmula 2 en 2021 y quien podría estar ligado al equipo inglés.

Se cree que Piastri tiene un acuerdo con el equipo británico para el próximo año, a la espera de resolver el asunto legal que, por ahora, le ha impedido cerrar su ciclo con Alpine.

Ricciardo no ha encontrado el ritmo desde que llegó a McLaren el 2021 y la victoria en el Gran Premio de Italia del año pasado parece ser su único argumento de defensa.

Ante la llegada de Piastri, Ricciardo ha sido vinculado a un posible regreso a Alpine, después de que tanto Fernando Alonso como Oscar Piastri dejaran pasar la oportunidad de correr para ellos en el 2023 con el español dirigiéndose a Aston Martin.

Pero Ralf Schumacher cree existe la posibilidad de que Ricciardo pueda quedar fuera de la parrilla del 2023.

"Los nombres están ahí, con cada cabina", dijo Schumacher a Sky Alemania. "Mick [Schumacher, sobrino de Ralf] tampoco ha firmado todavía un contrato”.

"Por lo tanto, sería un candidato. Un candidato con velocidad, como se ha visto”.

"Nico Hulkenberg también está todavía buscando una oportunidad. Y luego está la cuestión de Daniel Ricciardo”.

Daniel Ricciardo, McLaren, se detiene para una foto con un fan Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Personalmente, no puedo imaginar que tenga otra oportunidad en la Fórmula 1. Pero no sé a quién debería llevar Alpine en este momento".

Schumacher señaló que Alpine está metido en un lio para encontrar al compañero de Esteban Ocon porque ellos mismos lo provocaron al no tener claro cuál sería la posición de Piastri, además de haber dejado de lado la amistad de Mark Webber, representante del piloto, con Andreas Seidl, jefe del equipo McLaren y con quien trabajó en el FIA WEC en Porsche.

“Estaba claro que Alpine no tenía ningún interés al principio en poner a Piastri en el coche el año que viene, porque se ha visto que los pilotos jóvenes necesitan un cierto tiempo de adaptación. Querían acomodarlo durante uno o dos años en otro lugar”.

“Había una opción por parte de Alpine para ficharlo para 2023, pero no lo hicieron válido porque no esperaban la salida de Alonso. Pero si tienes una joya así, es criminal dejarla ir. Si no eres capaz de diseñar los contratos correctamente, entonces no puedes culpar al joven”.