Por qué ir a Red Bull fue como cambiar de categoría para Sergio Pérez

Tras llegar a la escudería de Milton Keynes lleno de confianza, y declarando su ambición de obtener el máximo de su coche, la temporada 2021 de F1 no ha sido tan sencilla como le hubiera gustado.

La falta de pruebas de pretemporada, y la reducción del tiempo en pista de los viernes en los grandes premios, llevó a Pérez, junto con los otros pilotos que cambiaron de equipo, a comenzar con el pie cambiado.

Y aunque ha habido algunos momentos destacados, como la salida en primera fila en Imola, la victoria en Bakú y el podio en Paul Ricard, también ha habido una buena dosis de frustración.

Para Pérez, el problema principal no es que no esté a la altura del trabajo, o que le falte la experiencia de correr para un equipo de primera línea.

Es que la filosofía del coche de Red Bull es tan extraña para él que es casi como si tuviera que aprender a correr en una nueva categoría esta temporada.

"La forma de extraer el tiempo de vuelta en este coche, la forma de luchar cuando estás en aire sucio, en comparación con lo que estaba acostumbrado a hacer, y la forma de conducir las carreras, es muy diferente", dice Pérez a Motorsport.com en una entrevista exclusiva.

"Además, es la forma de cuidar los neumáticos. Cada coche tiene diferentes requisitos de calentamiento de las llantas, y de refrigeración de las llantas, con detalles muy específicos, ya que todo está vinculado a los neumáticos".

"Así que es un mundo diferente, para ser sincero. Es como si hubiera cambiado de categoría, para ser honesto. Es simplemente una categoría diferente".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Pérez no es ajeno a trabajar con un gran equipo, ya que tuvo esa temporada de formación de carácter con McLaren en 2013, donde aprendió mucho sobre lo que puede ir mal.

Pero lo que ha hecho que este cambio a Red Bull sea potencialmente más difícil para él es el doble golpe de un coche que necesitaba un enfoque completamente diferente al que estaba acostumbrado anteriormente, además de que el equipo está en la posición de aspirar al título. Eso ha significado que la presión, y los focos, han estado sobre él de forma increíble.

"Es una oportunidad enorme, pero sí, también soy consciente de que he cambiado mucho la filosofía", explica.

"Pasé de un equipo a otro muy diferente en cuanto a la forma en que el coche lograba el tiempo de vuelta, y ha sido más difícil de lo esperado, cambiar de equipo, ya sabes, especialmente viniendo a un equipo que ya está luchando por el campeonato".

"Es genial estar en un equipo que está luchando por el campeonato pero, al mismo tiempo, es difícil porque no tienes esa adaptación que cuando estás luchando por el campeonato estás totalmente comprometido con el coche. No he tenido la oportunidad de hacerlo".

"Estoy aprendiendo mucho, ya sabes, del coche y del equipo. Llegué a una filosofía de equipo, de motor y de coche muy diferente, así que sólo estoy aprendiendo y, con el tiempo y simplemente mejorando, las cosas están mejorando".

"Pero no es un proceso fácil y sigue siendo un proceso continuo. Llegar a una nueva estructura, una estructura como la de Red Bull, es muy grande, y no es fácil hacer pie. Pero lo estoy consiguiendo".

Sergio Pérez logró la victoria este año en el GP de Azerbaiyán. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Quizás lo que más le ha faltado a Pérez esta temporada ha sido tiempo. Ha dicho en varias ocasiones que empieza los fines de semana poniéndose al día en cuanto a lo que necesita hacer para que su coche sea rápido.

Pero su ritmo de progreso en la comprensión de la configuración y los neumáticos es tan grande durante un fin de semana, que desearía poder empezar de nuevo después de la bandera a cuadros del domingo.

"Sigo necesitando mucho tiempo cuando vamos a un circuito nuevo", dice. "Me tomo como todo el viernes para estar ahí en la clasificación, y eso es sólo para ir mejorando para la clasificación. Luego es demasiado tarde cuando tienes un déficit tan grande durante el viernes".

"Al final lo consigo, pero me lleva demasiado tiempo estar ahí".

Igualmente, lo que Pérez ha descubierto es que para hacer que el Red Bull RB16B funcione al máximo, necesita empujar de forma que la vida no sea cómoda para el piloto.

En el caso de Max Verstappen, su fuerza para equilibrar un coche al borde de la adherencia le ha permitido hacer cosas con los Red Bull que sus anteriores compañeros de equipo han tenido dificultades para igualar.

Pérez agrega: "Diría que es un coche más rápido, pero simplemente la forma de extraer el tiempo por vuelta es muy diferente. Al final, todos los coches de F1 son muy parecidos entre sí, pero la forma de extraer el máximo tiempo por vuelta de cada coche es muy diferente. Y yo fui a un coche que es muy diferente".

"Me parece que con el coche de Red Bull, tienes una ventana muy estrecha donde funciona. Es muy importante permanecer en esa ventana porque si te sales de ella, puede que te sientas un poco más cómodo pero no es necesariamente un coche más rápido. Así que creo que se trata de adaptarme al coche".

Pero a pesar de las claras dificultades que ha tenido, y de que la tarea es más difícil de lo que pensaba en un principio, lo que no le falta a Pérez es la convicción de que puede arreglar las cosas.

Su salida en primera fila en Imola, la victoria en el GP de Azerbaiyán y el podio en Francia, han demostrado lo que puede hacer cuando el coche está en la ventana correcta.

Le han dado la confianza necesaria para saber que cuando esa sensación de ser uno con el coche llega, entonces los resultados están asegurados.

"Se trata de hacer crecer ese conocimiento juntos, y se convertirá en algo muy natural", dice.

"De momento no es natural todavía, pero llegará. Supongo que ya este año, en la segunda mitad de la temporada, estaré ahí y seremos bastante fuertes.

"Me haré más fuerte y nosotros, como equipo, nos haremos más fuertes".

Galería: La victoria de Sergio Pérez en el GP de Azerbaiyán de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

