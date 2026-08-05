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Fórmula 1

Sergio Pérez en la primera mitad con Cadillac: "Mi rendimiento en 2026 se acercará mucho a un 10"

Sergio Pérez está satisfecho con su actuación con Cadillac y se pondría un 10 luego de las primeras carreras de la temporada.

Norman Fischer Stuart Codling
Publicado:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez casi le daría una nota perfecta a su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac. El mexicano regresó a la Fórmula 1 en 2026 con el equipo recién incorporado, tras tomarse un año de descanso después de haber sido despedido de Red Bull a finales de 2024 por falta de rendimiento en situaciones que, tras el paso de Liam Lawson y Yuki Tsunoda, quedaron claro eran complicadas de luchar al interior de la estructura de Christian Horner.

En Cadillac, Checo Pérez está aportando su experiencia para ayudar a construir el equipo, aunque todavía no haya sumado ni un solo punto esta temporada. Aun así, está satisfecho con su rendimiento. Cuando se le pregunta por su valoración, responde: "Es difícil ponerle una nota".

«Por supuesto que hay cosas que podría haber hecho mejor, por lo que desde luego no le daría un 10, pero creo que se acerca bastante", afirma el mexicano. "Estoy muy satisfecho con mi rendimiento desde que he vuelto". 

A su compañero de equipo, Valtteri Bottas, que también había pasado un año fuera de la pista, lo tuvo bajo control durante gran parte de la temporada. Sin embargo, últimamente el finlandés ha dado un paso adelante y ha ganado tres duelos de clasificación seguidos, por lo que el marcador queda "solo" en 6-5 a favor de Sergio Pérez.

En los duelos en carrera, los abandonos determinaron el resultado, pero cuando ambos llegaban a meta, Pérez solía llevar la delantera.

 

"Al principio tenía algunas dudas sobre mi regreso al deporte, pero cuando volví me sentí realmente feliz, porque logré demostrarme a mí mismo que sigo estando entre los mejores", afirma el piloto de Cadillac.

"En el entorno adecuado, puedo rendir a un nivel muy alto, y creo que me lo he demostrado a mí mismo. Mi ritmo en carrera fue realmente bueno, al igual que mi ritmo en la clasificación. Fue mejorando cada vez más y estoy muy satisfecho".

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El veterano señala que el mayor reto fue volver a acostumbrarse al ritmo del calendario de la Fórmula 1. "Al principio hice una prueba y luego me comunicaron que tenía que estar en otro país dos días después, y dos días más tarde, en otro", explica.

"Cuando te vuelves a acostumbrar a ello, tiendes a olvidar cómo es la vida de un piloto de Fórmula 1: lo estresante que es todo, lo planificado que está todo y que vives completamente al ritmo del calendario".

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