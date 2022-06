Sergio Pérez, sobre las órdenes de Red Bull: "Confío 100% en el equipo"

Cargar reproductor de audio

Por primera vez desde que llegó a la Fórmula 1 en 2011, Sergio Pérez se encuentra en condiciones de aspirar a batallar por el campeonato del mundo tras un inicio de temporada que lo ha visto ganar el GP de Mónaco y subir al podio en un total de seis ocasiones en ocho carreras disputadas.

El piloto mexicano se ubica segundo en las posiciones con 129 puntos, a 21 unidades de Max Verstappen, líder del certamen, actual campeón del mundo y compañero de Pérez en Red Bull Racing.

Pese a su gran presente, en medio de lo que de momento es su mejor temporada en la F1, "Checo" ha tenido que aceptar hacerse a un lado para permitir el avance de Verstappen mientras era líder en dos ocasiones. La primera de ellas fue en el GP de España y la segunda llegó el pasado domingo en el GP de Azerbaiyán.

En la carrera de Barcelona, Pérez consideró "injusto" lo sucedido, pero luego aclaró los aires internamente con Red Bull, mientras que en Bakú indicó que el equipo tomó "la decisión correcta" por la diferencia de ritmo entre ambos pilotos.

En una entrevista con el periódico canadiense La Presse en la previa de la cita de la F1 este fin de semana en Montreal, "Checo" Pérez fue preguntado si volvería a aceptar órdenes de equipo ahora que está bien situado en la carrera por el campeonato, a lo que respondió que confiaría en su equipo "al cien por cien".

"Si me dijeran que lo hiciera, haría lo que me pidieran. No veo por qué no tendría sentido", indicó.

El mexicano también dice que con Verstappen tienen "una buena relación y un buen nivel de respeto entre ellos".

"Es evidente que es un piloto con mucho talento. Es capaz de ofrecer grandes carreras y grandes resultados. Es un gran reto para mí tenerlo como compañero de equipo", agregó sobre el neerlandés.

Pérez destaca además su rendimiento personal en una temporada 2022 que lo ha visto competir a la par de Verstappen tras un 2021 donde le costó seguir el ritmo de su compañero de garaje.

"Creo que estoy conduciendo a un nivel muy alto", dijo. "Ser capaz de mantener ese nivel cada semana y durante toda la temporada es lo que nos abrirá las puertas a la lucha por el campeonato. Estar en la carrera, pensar en el campeonato, el hecho de que todos los puntos cuenten, es un gran reto y una gran oportunidad para mi carrera", aseguró.