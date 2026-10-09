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Fórmula 1 GP de Singapur

Los resultados completos de la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de F1 2026

Encuentra aquí el clasificador completo que dejó la práctica libre para el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Clive Mason/Getty Images

También lee:

Fórmula 1 - Gran Premio de Singapur - Práctica libre

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.274

   S 192.730
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.198

1'32.472

 0.198 S 192.317
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.273

1'32.547

 0.075 S 192.161
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.499

1'32.773

 0.226 S 191.693
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.564

1'32.838

 0.065 S 191.559
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 22

+0.732

1'33.006

 0.168 M 191.213
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+1.251

1'33.525

 0.519 M 190.152
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 27

+1.449

1'33.723

 0.198 M 189.750
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.764

1'34.038

 0.315 M 189.115
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 25

+1.881

1'34.155

 0.117 M 188.880
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 29

+2.057

1'34.331

 0.176 M 188.527
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 27

+2.202

1'34.476

 0.145 M 188.238
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 25

+2.207

1'34.481

 0.005 M 188.228
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+2.221

1'34.495

 0.014 M 188.200
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.377

1'34.651

 0.156 M 187.890
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.462

1'34.736

 0.085 M 187.721
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.531

1'34.805

 0.069 M 187.585
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.610

1'34.884

 0.079 H 187.428
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+2.709

1'34.983

 0.099 M 187.233
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+2.994

1'35.268

 0.285 M 186.673
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+3.025

1'35.299

 0.031 S 186.612
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 25

+3.346

1'35.620

 0.321 S 185.986
Ver los resultados completos

Los récords en el circuito de Marina Bay (versión desde 2023)

Récord de la pole United Kingdom George Russell
Mercedes

1'29"158

(198,941 km/h)

 2025
Mejor vuelta en carrera United Kingdom Lewis Hamilton
Ferrari

1'33"808
(189,080 km/h)

 2025

Los autores de la pole y ganadores anteriores en el GP de Singapur

 
Año Pole position ganador
2025 United Kingdom George Russell United Kingdom George Russell
2024 United Kingdom Lando Norris United Kingdom Lando Norris
2023 Spain Carlos Sainz Spain Carlos Sainz
2022
 Monaco Charles Leclerc Mexico Sergio Pérez
2019 Monaco Charles Leclerc Germany Sebastian Vettel
2018 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2017 Germany Sebastian Vettel United Kingdom Lewis Hamilton
2016 Germany Nico Rosberg Germany Nico Rosberg
2015 Germany Sebastian Vettel Germany Sebastian Vettel
2014 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2013 Germany Sebastian Vettel Germany Sebastian Vettel

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