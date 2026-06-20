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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

La devolución del podio de Mónaco a Gasly provoca duras críticas de Guenther Steiner

Guenther Steiner ha criticado la decisión de la FIA de restituir el podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.

Lydia Mee
Publicado:
Guenther Steiner

Guenther Steiner ha calificado la decisión de la FIA de reinstaurar el podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco como un "debacle", advirtiendo que el fallo ha abierto una enorme caja de Pandora para la consistencia regulatoria de la Fórmula 1.

Hablando en The Red Flags Podcast, el ex jefe del equipo Haas ofreció una valoración característicamente directa de la decisión posterior a la carrera tras una apelación de Alpine que revocó las sanciones de Gasly por exceso de velocidad en el pitlane.

La doble sanción había hecho caer originalmente a Gasly del tercero al séptimo lugar porque no cumplió la penalización durante la carrera, así que el tiempo se aplicó a la clasificación final. Alpine presentó una solicitud de derecho de revisión, y la FIA posteriormente le devolvió el podio cuando confirmó que el equipo francés había aportado con éxito pruebas que no habían estado disponibles para los comisarios en ese momento.

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La polémica derivada de la restitución se centra en el hecho de que varios otros pilotos también habían recibido sanciones erróneas por exceso de velocidad en el pitlane, pero las cumplieron durante la carrera. No hay forma de modificar sanciones que ya se han cumplido en la carrera.

"No debería haberse reinstaurado porque si le devuelves el podio, también tienes que cambiar los otros, y eso ya no puedes hacerlo. Fue un completo desastre Montecarlo en ese aspecto.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Y empezó por tener la línea de velocidad en el lugar equivocado o por dar información errónea a los equipos. Pero al final, devolverle el podio obviamente es lo incorrecto porque todos los demás tienen sanciones, y sus sanciones no pueden deshacerse porque no puedes hacer eso.

"Es una de esas cosas. No puedes acertar con esta. Y por mucho que me hubiera gustado que Pierre estuviera en el podio, debería estar ahí porque es la manera correcta de llegar ahí, no por algo que las reglas no contemplan, porque alguien cometió un error al medir un tramo de carretera. Es una de esas cosas."

Concluyó: "Todo el asunto fue un debacle en mi opinión."

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