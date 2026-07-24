Steiner se pronuncia sin rodeos sobre el futuro de Esteban Ocon en Haas para el 2027

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que es probable que este sea el último año de Esteban Ocon en la escudería estadounidense, y prevé que en 2027 se fichará a un piloto de la cantera de Ferrari para sustituir al francés.

Steiner ofreció una valoración sin rodeos de la actual temporada de Ocon en Haas durante su intervención en el podcast "The Red Flags" antes del Gran Premio de Hungría. El piloto de 29 años ha sido superado constantemente por su compañero de equipo Oliver Bearman, que disputa su segunda temporada en el campeonato, lo que ha desatado las especulaciones sobre el futuro de Ocon en Haas.

"Creo que Ollie está haciendo un trabajo muy bueno, y Esteban simplemente está en un punto en el que eso es lo máximo que puede dar", afirmó Steiner. "La diferencia es enorme. Creo que es la mayor diferencia entre compañeros de equipo que hay ahora mismo en el campeonato. Especialmente en la clasificación.

"Si además tenemos en cuenta la diferencia de tiempos entre ambos, siempre es enorme. Así que no creo que tenga futuro allí. Creo que este es su último año en el equipo".

Con el futuro de Ocon en el punto de mira, la atención se ha centrado inevitablemente en quién podría ocupar el asiento que podría quedar vacante. Se han barajado varios candidatos, entre ellos el piloto reserva de McLaren, Leonardo Fornaroli, y el piloto de Fórmula 2 Rafael Camara, así como Yuki Tsunoda.

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Esteban Ocon, equipo Haas F1 Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Steiner argumentó que Camara, como piloto de la cantera de Ferrari, era el sucesor más lógico.

"Creo que Yuki será difícil debido a su vínculo con Honda. Es claramente un hombre de Honda. No creo que cambie de bando para pasarse a Toyota. Yo diría que Camara".

A Ocon le preguntaron por su futuro en Haas durante la jornada de prensa en Hungría. Confirmó que, por el momento, no había nada que anunciar, pero admitió que "las vacaciones de verano van a estar bastante ocupadas".

Tras 10 pruebas de la temporada 2026, ocupa actualmente el 17.º puesto en el campeonato de pilotos con solo tres puntos. En comparación, Bearman es 13.º con 18 puntos.

Fotos del GP de Hungría - Viernes