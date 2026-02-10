Stroll responde a Russell "cuando gane con 30 segundos de ventaja, ya no se quejará"

Tras la prueba de shakedown en Barcelona, el piloto de Mercedes George Russell indicó que, debido a los nuevos motores de esta temporada, será necesario reducir la marcha en algunas rectas. "Probablemente será así, pero, sinceramente, no me pareció tan anormal", añadió el británico.

A partir de 2026, los nuevos motores de F1 dependerán más del motor eléctrico para obtener potencia. Mientras que en años anteriores la proporción era de aproximadamente 80-20 a favor del motor de combustión interna, este año es más bien de 50-50. Lance Stroll afirma que no es fan de los nuevos motores, pero sostiene que las preocupaciones de Russell pueden desaparecer rápidamente.

"Lo llevo diciendo desde hace tiempo: en mi opinión, los motores atmosféricos con combustibles sintéticos habrían sido una buena opción", afirma Stroll a Motorsport.com, entre otros. "Pero yo no hago las reglas, solo conduzco los coches".

"Estoy seguro de que George, cuando gane en Australia con treinta segundos de ventaja en su Mercedes, no se preocupará demasiado por reducir de marcha en las rectas y levantar el pie del acelerador", bromea Stroll. "Quizás entonces cambie de opinión".

No al límite

Algunos pilotos también han sugerido que el "lift and coast" también debería aplicarse en la clasificación, si quieren aprovechar al máximo la batería para conseguir un tiempo de vuelta rápido. Stroll no ve esto necesariamente como un avance positivo.

"Por desgracia, el automovilismo ha ido cada vez más en esa dirección, entre otras cosas con la potencia de la batería", dice Stroll. "En los diez años que llevo compitiendo, incluso en las carreras ya se trata de gestionar el combustible, gestionar los neumáticos... Ya no se conduce constantemente a toda velocidad".

"Incluso con los neumáticos actuales, y también en muchas vueltas de clasificación en determinadas circunstancias, no se llega al límite. Me gustaría correr en una era de la F1 como la de antes, con paradas en boxes para repostar, coches ligeros y buenos neumáticos, en la que siempre se va a toda velocidad. Pero, por desgracia, esa no es la realidad actual. De todos modos, quien esté en la pole en Australia probablemente no le dará importancia".

Lance Stroll no es un gran fan de las nuevas reglas de la F1. Foto: Aston Martin Racing

Las nuevas reglas también plantean la pregunta de si ciertos pilotos pueden marcar la diferencia, también en este aspecto. Stroll afirma que esto no será tan grave. "Creo que todos los pilotos lo entenderán bastante rápido", opina el canadiense. "Y después, el fabricante de motores con veinte caballos más marcará la diferencia".