Tailandia avanza con su GP de F1 con la visita del Primer Ministro a Imola

En el marco de una visita oficial a Italia, Thavisin estuvo presente en el Gran Premio de Emilia Romagna, donde mantuvo conversaciones con Stefano Domenicali, CEO de la F1, y se reunió con otras partes interesadas.

El proyecto del Gran Premio de Tailandia está siendo impulsado por el Gobierno, pero se cree que Thavisin ha sondeado a Red Bull sobre su posible interés en sumarse a la iniciativa.

Thavisin pretende llegar a un acuerdo para organizar una carrera en una pista urbana en Bangkok, con la esperanza de que pueda estar en el calendario en 2027 o 2028.

Tras su visita, Thavisin publicó en las redes sociales su convencimiento de que el gran premio ayudaría a Tailandia a darse a conocer internacionalmente.

"En línea con la intención del Gobierno tailandés de llevar la F1 a Tailandia en un futuro próximo, he visitado el Autódromo Enzo y Dino Ferrari y he mantenido una conversación con ejecutivos del Formula One Group", escribió.

"Esto coincide con nuestra política de situar a Tailandia en el radar mundial de los eventos y actividades internacionales".

La candidatura de Tailandia encaja con el claro objetivo de la F1 de establecer una base más amplia para los grandes premios en Asia.

Se sabe que Domenicali está entusiasmado con la idea de la carrera en Bangkok, ya que visitó Tailandia en abril para mantener conversaciones con Thavisin.

Lo que está claro, sin embargo, es que la llegada de carreras como la de Tailandia bien podría significar que la F1 tenga que perder algunos de sus eventos actuales. En ese marco, el futuro de Imola está en particular cuestionamiento.

En una reciente reunión con analistas de Wall Street, Domenicali afirmó que la F1 no tiene muchas intenciones de ampliar el calendario, y recientemente declaró a medios de comunicación italianos que probablemente habrá que tomar decisiones difíciles, ya que el contrato de Imola expira a finales del año que viene.

"Estamos viendo un gran interés de muchos países en la Fórmula 1, y esto obviamente representa una oportunidad para el desarrollo", dijo.

"Al mismo tiempo, nos obliga a tomar decisiones en cuanto al calendario".