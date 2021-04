Tsunoda explica su temprano uso del DRS en Bahréin

El piloto de AlphaTauri impresionó logrando el último día de los test el segundo mejor tiempo, con una vuelta que estuvo a solo 0.093 segundos de la que consiguió Max Verstappen.

Pero rápidamente varios observadores y los equipos rivales notaron que la vuelta de Tsunoda se vio favorecida porque abrió el DRS mucho antes de lo normal, lo que le permitió alcanzar una mayor velocidad en recta y eso mejoró su tiempo.

La zona oficial de DRS en el circuito de Bahréin empieza a 170 metros de la salida de la última curva, pero Tsunoda llevaba el alerón trasero abierto mucho antes.

Reflexionando sobre por qué pasó eso, Tsunoda dijo que la gestión del sistema DRS cambió el último día de test, lo que permitía activarlo fuera de la zona oficial.

Entonces, mientras que en los días anteriores él apretaba el botón pronto pero no se activaba hasta entrar en la zona de DRS, en el último día sí se activó al instante.

Hablando antes de la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Bahréin, Tsunoda aclaró: "Por lo general, incluso en los test, al igual que en la carrera, no deberías poder usarlo [DRS] sin cruzar la línea de activación. Pero en mi caso, pude usarlo, y pensé que tal vez la sesión estaba configurada de esa manera".

"No lo abrí pronto solo para tener un mejor tiempo, no tenía malas intenciones. Pero si puedes activarlo, también puedes usarlo, ¿verdad? Además, asumí que no era solo yo y que otros pilotos estaban haciendo lo mismo".

"Dicho esto, solo lo usé unos 50 metros antes, y en cuanto al de tiempo por vuelta creo que me dio solo dos o tres décimas. No fue una gran diferencia en plan seis o siete décimas. No cambia el hecho de que lo activara pronto...".

Incluso sin el 'truco' del DRS, AlphaTauri tuvo una pretemporada esperanzadora, y su nuevo AT02 demostró ser rápido y fiable durante los tres días.

Pero Tsunoda cree que el coche puede estar demasiado bien equilibrado, lo que dificulta que la parte delantera gire de forma tan agresiva como le gustaría.

"En cuanto a si es fácil o difícil de pilotar, el AT02 es demasiado estable y puede ser difícil girar correctamente", explicó.

"El agarre trasero es demasiado fuerte, por lo que es difícil girar la parte delantera hacia adentro. Por lo tanto, si no gira suavemente, los neumáticos delanteros pronto perderán agarre y patinarán. Por eso tenemos que girar con tanta suavidad".

"Con Verstappen, el coche gira correctamente cuando el ángulo de giro es grande, ¿no? Creo que es bueno tener un coche así y, hasta cierto punto, es más fácil hacerlo bien cuando tienes algo de inestabilidad. Así que todavía no sé (cuál es el rendimiento en comparación con el Red Bull)".