Fórmula 1 GP de Singapur

Vasseur duda de Red Bull sea actualmente el mejor equipo de la F1

Red Bull está disfrutando de un resurgimiento tardío en 2026, con Verstappen ganando las últimas tres carreras

Ed Hardy Filip Cleeren

Publicado: 13 oct 2026, 9:53

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El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, se ha negado a calificar a Red Bull como el mejor equipo actual de la Fórmula 1, a pesar de que Max Verstappen ha ganado las tres últimas carreras tras haber logrado la pole position doble en Singapur.

El tetracampeón del mundo consiguió su primera victoria de 2026 con una actuación dominante en Malasia, antes de ganar tanto la carrera al sprint como el Gran Premio de Singapur apenas una semana después.

Esto sucede después de que Red Bull introdujera una importante actualización en Bakú, en medio de la actual racha de cinco podios de Verstappen, situándose ahora a solo siete puntos de McLaren —tercero en el campeonato— a falta de seis pruebas para el final.

Sin embargo, Vasseur sostiene que este resurgimiento es típico de una temporada que comenzó con un Mercedes líder indiscutible, ganando las seis primeras carreras, antes de que Ferrari y McLaren recortaran distancias.

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Ambos equipos lograron dos victorias durante la fase europea de mitad de temporada hasta que Red Bull finalmente alcanzó lo más alto del podio, lo que demuestra que el orden jerárquico ha fluctuado gracias a las diferentes estrategias de actualización.

Por ello, cuando Motorsport.com le preguntó si Red Bull es el "equipo a batir", Vasseur respondió: "No estoy seguro".

"Sinceramente, lo están haciendo muy bien, pero no son el equipo a batir. Si observas a McLaren y Mercedes... si miras desde el principio de la temporada, Mercedes volaba; luego nosotros ganamos dos carreras, después McLaren ganó otras dos y más tarde Red Bull ganó dos o tres".

"Creo que la situación cambia, porque a menudo hay cuatro equipos en la pelea; ayer mismo (por el sábado) vimos a cuatro equipos muy igualados".

"Esto significa que, si alguien introduce mejoras la próxima semana, la clasificación puede cambiar. Pero lo más importante es centrarnos en nosotros mismos y no pensar en los demás".

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Las declaraciones de Vasseur se produjeron después de que el piloto de Mercedes, George Russell, afirmara que Red Bull es "el equipo a batir", teniendo en cuenta que las victorias de Verstappen se lograron en dos circuitos muy diferentes.

Sin embargo, el jefe de Ferrari —cuyos pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, terminaron segundo y sexto el domingo— considera que gran parte de la victoria de Verstappen en Singapur se debió a lo ocurrido en la primera vuelta.

En ella, el piloto de Red Bull logró contener a Leclerc al llegar a la curva 1 y, dado que adelantar resulta extremadamente difícil en el estrecho circuito urbano de Marina Bay, Verstappen pudo controlar la carrera a partir de ese momento.

Vasseur añadió: "Para nosotros estaba claro, incluso cuando estábamos doblando a otros coches, que en cuanto te situabas a dos o tres segundos por detrás, empezabas a tener más dificultades.

"Se notaba claramente en todas las vueltas en las que doblábamos a alguien. Es evidente que se pierde tiempo al adelantar, pero incluso antes, cuando estabas a dos o tres segundos de distancia, ya era complicado.

"Eso significa que la posición en la curva 1 fue decisiva".

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