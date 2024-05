Vasseur se refiere a los planes de Ferrari F1 con Newey

Y aunque el jefe de la Scuderia, Fred Vasseur, sigue siendo hermético sobre el estado de sus conversaciones, en la previa del Gran Premio de Emilia Romagna ofreció algunas bromas sobre el proceso de reflexión que está llevando a cabo.

Aunque la oferta para atraer a Newey sigue siendo un trabajo en curso, y nada tiene que estar realmente resuelto durante meses, Vasseur sabe que sería negligente por su parte no tratar de captar al mayor talento del diseño de la F1.

Y por muy contento que esté con los progresos que ha hecho su actual equipo para recortar distancias con Red Bull, todavía no es suficiente.

Preguntado por sus comentarios sobre las continuas especulaciones sobre Newey a la luz de las últimas declaraciones del diseñador, Vasseur primero no reveló nada sobre lo que pueda o no estar pasando entre ellos.

"Adria, tiene un mega récord", dijo Vasseur. "Es el ingeniero con más éxito del paddock".

"No sé de estadísticas, pero diría que es así probablemente. Pero no tengo ningún comentario que hacer al respecto".

Sin embargo, profundizando en su visión, Vasseur dijo que había dos plazos paralelos para él.

"Hablamos del largo y del corto plazo, pero estamos en una fase de la temporada en la que el corto plazo es crucial", afirmó. "Estamos empujando a tope. Confío en los chicos que tenemos en el equipo, pero el futuro será el futuro".

Adrian Newey, Director de Tecnología de Red Bull Racing Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Honestamente, la ocupación de Ferrari hoy en día es mejorar paso a paso, pequeño paso a pequeño paso. Y confío en la gente que tenemos en la empresa, que está haciendo un buen trabajo".

"Si comparas con hace un año y principios de mayo, que probablemente era Miami, estábamos a un segundo. Y la semana pasada en Miami, estábamos entre 0,1 y 0,15 segundos por debajo. Significa que hemos dado un gran paso adelante".

"Pero no es suficiente, porque claramente creo que Red Bull sigue por delante. Es mucho menos y no siempre, pero para mí siguen estando un poco por delante".

"Tenemos que seguir (avanzando) centésimas a centésimas. Y tenemos que centrarnos en el hecho de que nunca serán cinco décimas por cinco décimas. Eso sería un error".

"Si tenemos que compensar y ponernos al día, será centésima a centésima y no imaginar que hay una bala mágica".

Planes para los fichajes de Mercedes

Mientras que el futuro de Newey no está claro ahora mismo, Ferrari ha hecho pública recientemente la captación de dos altos cargos de Mercedes: Loic Serra y Jerome D'Ambrosio.

Uno de los aspectos más interesantes de ese anuncio fue el hecho de que D'Ambrosio llega como director adjunto del equipo, un papel en el que quizás otros dentro de Maranello hayan puesto sus ojos.

Vasseur habló de los planes para D'Ambrosio: "No sustituye a nadie, es sólo un valor añadido para el equipo".

"Nos repartiremos la posición y no es nombre por nombre ni casilla por casilla lo que no estamos haciendo así. Pero él me apoyará".

Jerome d'Ambrosio, Desarrollo de pilotos, Mercedes-AMG Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Me dará una patada en el culo en alguna ocasión. Y yo también lo necesito. Y creo que tiene una gran experiencia en el automovilismo, en la gestión, en la conducción, en todo. Y será un buen activo para nosotros en el futuro".

Cuando Vasseur firmo a Lewis Hamilton a principios de año, admitió haber tenido una conversación incómoda con su amigo y jefe del equipo rival, Toto Wolff.

Dijo que las cosas no fueron diferentes esta vez, incluso si él dice que el acuerdo de Serra se hizo hace mucho tiempo.

"Creo que Loic fue probablemente antes que Lewis, no lo recuerdo exactamente", dijo Vasseur. "Pero más en serio, creo que es la vida de un equipo que sabemos que tenemos 1.500 personas, y que tienes una rotación".

"La gente se irá y vendrá, y no tenemos que tomárnoslo como algo personal. Pero nunca es fácil".