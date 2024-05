Cómo Verstappen planea hacer las 24H virtuales durante el fin de semana de Imola

A Max Verstappen se le escapó hace unos días, durante una retransmisión en directo desde su simulador del Team Redline, que participaría en las 24 Horas de Nürburgring en iRacing este fin de semana. Hasta ahí todo normal, el holandés suele participar en carreras de simracing, pero lo curioso es que este fin de semana también hay carrera de Fórmula 1: el Gran Premio de Emilia-Romagna.

Durante el jueves y frente a los medios de comunicación en el circuito de Imola, el tricampeón del mundo aseguró que su participación en la carrera virtual de 24 horas, el evento iRacing en el famoso circuito de Nordschleife, no está del todo asegurada. "Todavía no es seguro. Veremos cómo va. Por supuesto, esta es mi prioridad, pero si tengo algo de tiempo libre, quién sabe", dijo ante, entre otros, Motorsport.com.

Verstappen ha ordenado fabricar un nuevo 'sim rig' (una plataforma de simulador) que le acompaña a las carreras europeas de Fórmula 1. Y se ha asegurado de que tendrá "la mejor conexión a internet posible" allá donde vaya. Según el bicampeón, participar en las 24 Horas de Nürburgring online debería ser posible, porque en las carreras de resistencia tiene tres compañeros de equipo, lo que garantizaría que podría entrar y salir si decide compaginarlo. "Es una carrera de 24 horas y somos cuatro en el coche", señala.

En caso de participar en la carrera de simulación, su contribución será obviamente limitada. "Por supuesto, no tengo mucho tiempo. Sólo el sábado por la noche y el domingo por la mañana", indica. En cuanto al número de horas que podría dedicarle, dice: "Depende un poco. Entre dos y cuatro horas, si al final lo hago. Depende de cómo se den los tiempos". Tampoco podrá ocuparse de los stints nocturnos. "Sí tengo que acostarme a la hora. Tengo que dormir mis horas para empezar el domingo bien descansado".

Sin embargo, Verstappen subrayó que las carreras de simracing las hace en su tiempo libre, cuando puede decidir qué hacer. "No puedes decidir cómo pasan todos la noche del sábado. La gente puede salir a cenar, hacer locuras... En cuanto a mí, es mi tiempo libre y creo que soy lo suficientemente profesional como para ver por mí mismo lo que se puede y no se puede hacer", dijo el de Red Bull Racing.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen añadió que, tras haber hecho pública su posible participación en la carrera virtual de las 24 Horas de Nurburgring, era consciente de que la gente podría utilizar eso como punto de crítica si no le iba bien en la F1 el domingo en Imola.

Y respondió que ya había estado compitiendo en simracing durante los fines de semana de F1 antes y, por lo tanto, no debería verse como una distracción de sus deberes principales con Red Bull.

"[Si algo sale mal el domingo] lo dirán. De todas formas no me importa. Mira, como acabo de decir, creo que soy lo suficientemente profesional como para saber está bien y lo que no lo está. Si no te acuestas y no duermes, no será bueno para tu carrera del domingo, pero creo que con tantos años de experiencia sé qué hacer".

"Lo hago todo el tiempo. También he estado jugando en las últimas carreras. Nada de eso importa mucho, pero la gente no ha hablado de eso porque yo no lo he mencionado. Y esta vez sí lo he mencionado".

La versión iRacing de las 24 Horas de Nürburgring precede a la versión real que se disputa en dos semanas e incluye una gran cantidad de coches GT3, GT4 y TCR en la carrera, junto con los de la Porsche GT3 Cup. Verstappen ganó el evento con el Team Redline en 2021.