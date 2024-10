Vasseur: Hamilton firmó con Ferrari porque vio "garantías" para el éxito

A pesar de tener un contrato en vigor para la próxima temporada, Hamilton rompió su contrato con las Flechas Plateadas para forzar su cambio a Ferrari en 2025.

La noticia, conocida en febrero de este año, sacudió tanto a la F1 como a Mercedes, pero Vasseur, que trabajó con Hamilton anteriormente en la GP2 y en la F3 Euro Series, dice que sabía que el siete veces campeón del mundo siempre tuvo la ambición de unirse al equipo más famoso de la F1.

"Sí, no fue tan difícil convencer a Lewis. Recuerdo que en 2004 estuvimos juntos (en el campeonato europeo de F3), él por aquel entonces estaba ligado a McLaren-Mercedes, pero ya tenía en mente que tarde o temprano iría a Ferrari".

Hablando en el Festival dello Sport organizado en Trento por la Gazzetta dello Sport, el director del equipo de la Scuderia añadió: "Hablamos de ello hace algún tiempo, él siempre tuvo este deseo en mente, pero por supuesto, es un piloto que quiere tener garantías en términos de rendimiento, para él este aspecto está siempre en primer lugar".

"Si eligió unirse a Ferrari, me confirma que podemos tener el coche adecuado. Este es el objetivo final, un piloto como Lewis no viene a nosotros de vacaciones y por mi parte, creo que estamos en el lugar correcto en términos de rendimiento".

"Necesitamos dar un paso adelante y puedo decir que estamos dedicando muchos recursos a nuestro próximo proyecto".

Frederic Vasseur, director del equipo y director general de la Scuderia Ferrari, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton se unirá a Charles Leclerc, que también ha corrido para Vasseur en las categorías inferiores antes de dar el salto a la F1.

Y Leclerc dice que no se siente intimidado por la llegada de Hamilton y que acogerá con satisfacción el reto que supone para él estar al otro lado del garaje.

"No creo que haya celos. Fred no es mi novia. Nos queremos, nos valoramos, pero no hay celos", dijo Leclerc.

"Siempre estuve al tanto de las negociaciones entre Lewis y Ferrari, sabía que existía esta posibilidad, todo fue muy transparente y fui el primero en decir que para mí tener un compañero de equipo de este calado sería motivador".

"Cuando tienes a un siete veces campeón del mundo pilotando tu propio coche es un reto súper interesante, luego tengo muy buena relación con Lewis y estoy seguro de que así será en el futuro".

"Dicho esto, realmente quiero decir que también tuvimos una gran asociación con Carlos (Sainz), trabajamos muy bien y nuestra relación siempre ha sido genial".

"En unos meses pasaremos página, y admito que estoy deseando afrontar el nuevo reto con Lewis, cada compañero de equipo siempre tiene puntos muy fuertes y otros más débiles, así que siempre se puede aprender. Veo esto como una gran oportunidad".