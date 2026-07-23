Vasseur: "Hungría podría adaptarse a las cualidades de Ferrari, pero eso no garantiza nada"
El team principal espera que el equipo de Maranello logre prolongar el momento favorable de los rojos, pero no considera el trazado magiar el elemento básico para perseguir el éxito, sino la capacidad de la Scuderia: "Deberemos afrontar el fin de semana con la misma concentración, disciplina y atención a los detalles de los últimos GP".
Ferrari llega al Hungaroring con el papel de gran favorito. La pista húngara, sobre el papel, se adapta a las características del SF-26, por lo que es lícito esperar que, tras la inesperada victoria de Silverstone y el segundo puesto de Spa-Francorchamps, la expectativa de los aficionados de la roja sea muy alta.
Fred Vasseur, team principal de la Scuderia, no se esconde, pero deja algunos puntos claros: Ferrari había ido a Montecarlo con las mismas premisas que a Hungría y no obtuvo lo que esperaba, por lo que la actitud del francés es muy cuidadosa para no dejarse llevar por proclamas, prefiriendo un perfil bajo para no poner una presión exagerada al equipo.
"Llegamos a Budapest después de dos fines de semana alentadores, en los que hemos logrado maximizar el resultado gracias a un gran trabajo de equipo. Esto nos da confianza, pero también sabemos que cada Gran Premio representa una historia aparte. Sobre el papel, el Hungaroring podría adaptarse un poco mejor a las características de nuestro coche, pero eso por sí solo no garantiza nada”.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Para el francés, por tanto, no basta con ir a una pista que podría ir en la dirección de la Scuderia, sino que para aspirar alto hace falta más.
"Como siempre, será la ejecución la que marque la diferencia: tendremos que afrontar el fin de semana con la misma concentración, disciplina y atención a los detalles mostradas en las últimas carreras".
"Tenemos un equipo unido, dos pilotos súper motivados y sabemos que podemos contar con el apoyo de todos nuestros aficionados: el objetivo es continuar por nuestro camino, trabajando bien desde el viernes para ponernos en las mejores condiciones de cara a la clasificación y la carrera".
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