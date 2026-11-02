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Fórmula 1 GP de México

Vasseur sobre Hamilton y Leclerc en México: "faltaron al respeto a las personas que trabajan para ellos"

El team principal de Ferrari, hablando con Canal+, se quejó del comportamiento de Leclerc y Hamilton, que regalaron una posible victoria a Verstappen. Pero el equipo del Cavallino no sacó provecho de lo ocurrido en Monza, ya que los pilotos miraron más por sus propios intereses que por los del equipo.

Franco Nugnes

Publicado: 2 nov 2026, 1:15

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Los problemas salen a la luz. Una vez que Ferrari volvió a encontrar un coche competitivo para aspirar a la victoria, fueron los pilotos quienes se encargaron de arruinarlo todo. El desastre en la curva 4 entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton impidió a la escudería roja conquistar su tercer triunfo de la temporada, abriendo la puerta a la 74.ª victoria de Max Verstappen en el GP de México.

Hablando ante los micrófonos de Canal+ el team principal Fred Vasseur no ocultó su malestar tras el segundo puesto del siete veces campeón del mundo. “No es el resultado que esperábamos, sobre todo cuando estábamos primero y segundo tras la primera curva. En Ciudad de México no recuerdo un adelantamiento que valiera la victoria y por tanto me cuesta aceptar el hecho de que hayamos terminado el GP en segunda y cuarta posición".

"Creo que se trata de una falta de respeto hacia la marca, hacia todas las personas que trabajan teniendo en cuenta los esfuerzos que hacemos. Hemos dado un verdadero paso adelante en términos de prestaciones y creo que desperdiciar una victoria de este modo es difícil de aceptar”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

El francés, justo después, cargó duramente contra los pilotos, como si lo ocurrido no fuera el reflejo de una evidente carencia en la gestión del equipo... “Todavía no he hablado con ellos. Tendremos tiempo para vernos cara a cara, pero ahora estoy realmente enfadado. No la tomo con nadie en particular, pero creo que la situación se nos está yendo de las manos. Debemos tener presente que representamos a una Marca, a los patrocinadores y que tenemos dos mil personas trabajando a nuestras espaldas. Los pilotos no deben correr para sí mismos, corren para todas esas personas”.

Vasseur interviene después de que los bueyes se hayan escapado del establo: “Mañana podremos hablar de ello y aclararlo todo, y luego nos trasladaremos directamente a Brasil y lo mejor que nos podía pasar es poder volver enseguida a la pista en Interlagos”.

El directivo francés tuvo la demostración palpable de que no tiene el control del equipo en sus manos, porque los pilotos velaron por sus intereses personales más que por proteger los del equipo, dando la sensación de que no había indicaciones claras antes de la carrera.

Charles Leclerc atacó a su compañero de equipo y Lewis Hamilton se defendió con uñas y dientes en la curva cuatro, abriendo la puerta al Red Bull de Max Verstappen, pero quedó claro que no había reglas de enfrentamiento claras.

El equipo de Maranello, por tanto, muestra grietas que no son propias de un top team maduro. Y alguien tendrá que hacer balance del estado de las cosas. El monoplaza está madurando, pero para ganar hace falta un equipo compacto que, en cambio, la rivalidad está dividiendo...

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