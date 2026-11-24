Fórmula 1 Las Vegas GP

Verstappen compara su triunfo en Las Vegas con una carrera de Mario Kart

El piloto de Red Bull comparó las batallas de rebufo en el Strip de Las Vegas con el juego de carreras de Nintendo

Lydia Mee

Publicado: 24 nov 2026, 16:00

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El tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, asegura que la última vez que ganó una carrera como el Gran Premio de Las Vegas fue cuando jugaba Mario Kart.

El piloto de Red Bull convirtió la pole position en su victoria número 75 en Grandes Premios, y su tercera en Las Vegas, en una competencia que registró 352 adelantamientos y 35 cambios de líder.

Al ser consultado durante la conferencia de prensa posterior a la carrera sobre cuándo había sido la última vez que ganó una competencia de este estilo, el neerlandés se mostró reacio a responder en un principio: "Probablemente no debería decirlo. Probablemente no debería. Recuerdo haber ganado una así cuando jugaba Mario Kart".

"A veces te quedas un poco atrás y agarras rebufos, y hay como un efecto de recuperación, ¿sabes? Siempre que te vas para atrás, vas más rápido. Así que esa es la última vez que sentí algo parecido", señaló.

El piloto de Red Bull fue superado por el liderato una y otra vez, principalmente por George Russell, de Mercedes, y contraatacó en cada ocasión. Si bien logró recuperar la punta, no pudo ampliar su ventaja ni escaparse del pelotón que venía detrás de él.

"Fue simplemente la combinación del rebufo con el despliegue de energía. Por supuesto, cuando estás a menos de un segundo, también tienes el modo de adelantamiento, y aquí eso es muy potente. Así que, sí, no te podías escapar".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Cuando se le preguntó si había disfrutado la carrera en las calles de Las Vegas, Verstappen trazó una línea divisoria entre el piloto y el espectador.

"Cuando lo miro desde mi corazón de corredor, no. Cuando lo miras como un show, como espectáculo, sí. Disfruté mis contraataques y todo eso, pero prefiero mirarlo con mi corazón de piloto".

La carrera apenas le aceleró el pulso. "Incluso mi ritmo cardíaco; no estuve nervioso en absoluto porque, no sé, simplemente se sentía como ir paseando ahí afuera, solo tratando de presionar el botón de la batería cuando era el momento correcto o para defenderme. Pero para el espectáculo, cuando lo miras desde afuera, probablemente sí, te gusta".

Verstappen ocupa actualmente el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Kimi Antonelli, de Mercedes, aseguró el título en el Gran Premio de México, pero la lucha por el subcampeonato continuará en el próximo Gran Premio de Qatar. Verstappen cuenta con una ventaja de 37 puntos sobre Lewis Hamilton, quien marcha tercero. George Russell y Lando Norris son cuarto y quinto, respectivamente, ambos con 264 unidades.

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