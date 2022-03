Verstappen: Drive to Survive hizo que Norris "pareciera un cabrón"

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen se ha negado a participar en la última temporada del programa que se emitió por primera vez en 2019 repasando el campeonato del año anterior con una serie de entrevistas a pilotos y personal de los equipos.

Tras la emisión de la cuarta temporada antes del inicio de la temporada 2022 en Bahréin se ha preguntado regularmente a los pilotos de F1 su opinión sobre su representación en el programa, y varios de ellos han expresado preocupaciones similares a las de Verstappen, quien dijo en 2021 que la serie de Netflix "fingió algunas rivalidades que en realidad no existen".

Entre los que expresaron su preocupación se encuentran Carlos Sainz de Ferrari y Norris, cuya representación en la cuarta serie en escenas relacionadas con su compañero de equipo en McLaren, Daniel Ricciardo, quien estuvo en su primera temporada con la escudería, ha sido objeto de escrutinio.

Las frustraciones de los pilotos llevaron a Stefano Domenicali, director general de la Fórmula 1, a decir en Bahréin que "hablaría con Netflix" porque "es necesario que la historia no se aleje de la realidad, de lo contrario ya no encaja".

En su intervención en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Arabia Saudí de este fin de semana, Verstappen dijo que "siempre está encantado de hablar" y que "no está en contra" de discutir sus puntos de vista con Domenicali. Después expuso sus problemas concretos con un programa que calificó de "un poco más parecido a 'Keeping up with the Formula 1 World'", en referencia al reality 'Keeping up with the Kardashians'.

"Vi algunos episodios de la última temporada y me sorprendió, de repente me encontré hablando en ello (el programa)", dijo Verstappen.

"Probablemente utilizaron cosas que ya sucedieron en la temporada 2018 o algo de material que recogieron y usaron de nuevo en donde hacía referencia a la lucha y lo que me gusta hacer".

"Pero eso por su puesto ya no es correcto. Se puede escuchar que mi voz era un poco diferente a la de ahora”.

"Y también me di cuenta de que muchas veces estaba diciendo cosas y ellos estaban alrededor con este brazo [un micrófono de brazo en el paddock] y recogen muchas cosas”.

"Así que tendré que tener un poco más de cuidado con eso también”.

"No es lo mío. Luego, por supuesto, trataron de elegir momentos - a lo largo de toda la temporada - y fabricarlos de alguna manera”.

“Para mí personalmente lo que no me gustó, y ni siquiera es un episodio sobre mí, fue sobre Lando y Daniel, que creo que son dos grandes tipos”.

"Son realmente agradables, pero se hizo ver que Lando era un poco cabrón, lo que no es en absoluto”.

"Y, de nuevo, conozco a Lando y creo que mucha gente conoce a Lando como un tipo divertido, un gran tipo - tiene un gran carácter”.

“Pero cuando ves ese episodio piensas en ‘¿quién es este tipo y qué demonios está pasando?”.

"Y cuando eres nuevo en este deporte y nunca has visto un coche de carreras o de Fórmula 1 en general, no les gusta y se cuestionan por qué es así”.

“Pero es un gran tipo y enseguida te haces una idea equivocada de la persona. Y eso es exactamente lo que creo que me pasó al principio”.

"Soy alguien que piensa que cuando lo arruinas desde el principio ya no puedes arreglarlo. Eso es todo, lo arruinaste. Así que esa es mi postura y así es como voy a seguir adelante".

Otros pilotos que hablaron junto a Verstappen reconocieron como él que DTS trajo "beneficio inicialmente para obtener más popularidad", pero necesita ser más preciso en sus retratos del personal de la F1.

Lando Norris, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El piloto de Haas, Mick Schumacher apuntó: "La primera parte de Drive to Survive - digamos que como las primeras temporadas - es bastante interesante y bastante dramática”.

"Y eso atrae a mucha gente al deporte. Pero creo que a medida que el programa avanza, es importante ser más preciso con algunas cosas”.

"Tal vez no mezclar algunos de los comentarios o como los mensajes de radio (como ocurrió con un mensaje de radio de Norris en la cuarta temporada que implicaba que Ricciardo le había empujado fuera de la pista en Bahrein cuando no lo había hecho) y mantenerse fiel a cómo fue realmente en la pista.

"Creo que eso tendría más sentido. Y quizás el orden cronológico también podría tener más sentido".