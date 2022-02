Verstappen: Espero que el #33 no vuelva al coche en el 2023

Cargar reproductor de audio

Tras el loco final de temporada en Abu Dhabi, en el que se aseguró el título mundial con un adelantamiento en la última vuelta, Max Verstappen pudo -tras una jornada de pruebas en el circuito de Yas Marina- disfrutar por fin de unas semanas de descanso tras un largo e intenso campeonato.

Ahora, después de las vacaciones ha vuelto a entrenarse a fondo para la nueva temporada y hace una semana y media se puso por primera vez al volante de un coche de Fórmula 1, aunque no fue nada serio. Red Bull llevó al campeón del mundo a Zell am See, Austria, para que se divirtiera sobre el hielo con el coche de exhibición, que estaba equipado con neumáticos Pirelli con clavos especialmente para la ocasión.

"Fue agradable alejarse de todo", reflexionó Verstappen sobre su descanso invernal en un vídeo grabado en el evento pero que no se publicó hasta el jueves.

"Me lo pasé bien con la familia y los amigos y simplemente pasé algo de tiempo en casa. Mientras tanto, por supuesto, me estoy preparando para la nueva temporada. Todavía no me he implicado demasiado, pero estoy entrenando dos veces al día. Lo hago en casa o salgo a correr fuera. Entre esos periodos paso algo de tiempo con la familia y en el simulador".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

En Zell am See, Verstappen salió a la pista por primera vez con su nuevo casco y lució el número 1 en el coche. Inmediatamente después de ganar el título mundial, el neerlandés confirmó que pilotará este año con el número 1, lo que supone la primera vez que se utiliza ese número desde 2014, ya que Lewis Hamilton siempre se ciñó a su propio número 44 y Nico Rosberg puso fin a su carrera en la F1 inmediatamente después de ganar el título.

Cuando se le preguntó en Austria sobre su elección del número en su coche 1, Verstappen dijo: "¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de cambiar de número? Además, el 1 es el mejor número que existe. Así que fue una decisión bastante fácil para mí conducir con el número 1", dijo el monarca quien, de inmediato, añadió: "¡Y espero que el 33 no vuelva a estar en el coche el año que viene!"

El jueves, Red Bull anunció que presentaría el coche para la temporada 2022 el 9 de febrero. Esto convierte a la escudería británico-austriaca en el segundo equipo de Fórmula 1 en mostrar el nuevo coche, luego de que Haas indicó que el viernes mostraría la decoración de su nuevo monoplaza.

Con la revisión completa del reglamento técnico de este año, los coches tendrán un aspecto muy diferente la próxima temporada.

"Parece un poco diferente, pero al final del día sigue siendo un coche de Fórmula 1", dijo Verstappen sobre el RB18.

El primer test tendrá lugar del 23 al 25 de febrero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en España, aunque Red Bull podría realizar un shakedown del coche antes con un día de filmación en el circuito de Silverstone. Verstappen está ansioso por poner a prueba su nuevo coche: "Será importante dar muchas vueltas durante el test y reunir mucha información sobre el coche. Me hace mucha ilusión".