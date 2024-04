Verstappen mantuvo el invicto este sábado en cuanto a pole positions en la temporada 2024 al liderar la Q3 en el circuito de Suzuka, pero no fue con la comodidad que disfrutó en las tres rondas anteriores del campeonato.

Si se tiene en cuenta la diferencia que tuvo sobre su más inmediato perseguidor al final de las clasificaciones de Bahréin, Arabia Saudita y Australia, el tricampeón del mundo había disfrutado de un promedio de 0s272 para ganar la pole position. Al medirlo con su propio compañero de equipo, Sergio Pérez, ese promedio crece hasta 0s350 en lo que va del campeonato 2024, siempre con la Q3 como referencia.

Sin embargo, la diferencia fue mucho menor hoy una vez que cayó la bandera a cuadros en la sesión clasificatoria para el Gran Premio de Japón, ya que Verstappen solo obtuvo 0s066 de distancia sobre "Checo" Pérez.

Verstappen arrancó la Q3 con una vuelta de 1m28s240, suficiente para colocarse primero, mientras que el primer intento de Pérez fue de 1m28s605 (+0s365), lo cual lo dejaba tercero con el McLaren de Lando Norris metido entre los dos Red Bull tras girar en 1m28s489 (+0s249).

En la segunda salida, Norris no pudo mejorar su marca, mientras que "Checo" clavó una vuelta de 1m28s263 para bajar en 0s342 lo hecho previamente. Verstappen, por su parte, giró en 1m28s197, una mejora de apenas 0s043.

Max Verstappen y Sergio Pérez en el parque cerrado tras la clasificación en Suzuka. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen explicó que el problema fue que empujó demasiado en el primer sector del circuito de Suzuka, que está compuesto por una seguidilla de curvas veloces, especialmente entre la 3 y la 7, donde los neumáticos pueden llegar a sobrecalentarse si se los presiona demasiado, lo que afecta el resto de la vuelta.

"Empecé a perder tiempo a partir de la curva 13, así que aquí los neumáticos son muy delicados", dijo el neerlandés en la conferencia de prensa posterior.

"En cuanto aprietas demasiado en el sector 1, te quedas sin neumáticos al final, y eso es lo que me ha pasado en la última vuelta. Por eso no he mejorado mucho. Además, en la última chicana, debido a que los neumáticos delanteros estaban cediendo, no tomé el bordillo como debería haberlo hecho".

"Digamos que no fue lo ideal, pero aún así fue lo suficientemente bueno. Por supuesto, siempre quiero que sea perfecto, pero eso no es posible. Por suerte, hoy ha sido suficiente", indicó.

"Checo" Pérez coincidió con Verstappen en cuanto a lo difícil que es conseguir un equilibrio en el uso de los neumáticos en Suzuka cuando se aprieta al máximo en busca de una vuelta rápida.

"Como dijo Max, todo estaba en el límite. Era muy fácil perder una décima o dos sólo por forzar un poco en algunas de las curvas. La cantidad de energía que ponemos en los neumáticos aquí es bastante alta, así que era bastante difícil conseguir la vuelta perfecta", dijo.

"Hoy ha estado cerca, pero creo que todo el fin de semana ha sido bueno. Hemos progresado mucho. Hemos conseguido mantener esa consistencia durante la clasificación. Y ahora vamos a ver lo que somos capaces de hacer mañana. No creo que tengamos un buen ritmo de carrera, pero hemos hecho algunos cambios y espero que eso se traduzca en un mejor ritmo de carrera", finalizó el mexicano.