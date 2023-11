Verstappen opina sin piedad sobre la nueva pista de Las Vegas F1

Verstappen ya había expresado antes de salir a la pista que no se sentía a gusto con todo el espectáculo montado por la Fórmula 1 alrededor del Gran Premio de Las Vegas, declarando incluso que se sintió "como un payaso" en la fiesta de presentación que se realizó el miércoles por la noche.

Las sensaciones del tricampeón mundial de F1 no mejoraron después de acelerar por primera vez en el Las Vegas Strip Circuit, donde finalizó sexto en la segunda sesión de entrenamientos, la única completada en la primera jornada de acción tras la cancelación de la FP1.

Al ser preguntado si le había gustado la pista y si había disfrutado conduciendo su Red Bull RB19 alrededor del trazado de 6.201 metros de recorrido y 17 curvas, Verstappen fue contundente fiel a su estilo de responder sin rodeos.

"No, he tenido mejores pistas en mi vida", lanzó. "Ya lo dije ayer. No hay nada nuevo que haya descubierto o lo que sea, pero seguimos adelante con ello".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en la FP2 del GP de Las Vegas 2023.

Por lo menos, el piloto de Red Bull se mostró a gusto con la manera en que pudo aprovechar su tiempo en pista durante la segunda práctica.

"Ha estado resbaladizo. Por supuesto que no giramos demasiado en la FP1, por lo que tomó algo de tiempo que la pista se engome, pero creo que al final estaba mejor. Pudimos hacer todo el programa, que es lo más importante para hoy", dijo.

Verstappen advirtió sobre los neumáticos que fue difícil extraer una buena degradación tanto del compuesto blando como el medio durante su simulacro de carrera, lo que cree que puede dificultar la elección de los Pirelli para la carrera.

"Creo que el neumático blando está bien a una vuelta. En tandas largas fue un poco más difícil. Parece que el blando ha estado sufriendo en la pista, así que fuimos pronto al medio, pero parece que el medio tampoco es un neumático sencillo de hacer funcionar en las tandas largas".

"Son cosas que tenemos que analizar, ver cómo podemos mejorar nuestra degradación en tandas largas Pienso que aún nos vemos bien en comparación con otros, pero siento que podemos hacer un mejor trabajo. Así que no será fácil elegir los neumáticos para la carrera", finalizó.

