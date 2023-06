Manager de Verstappen: "Todo el mundo es libre de vencer a Max"

Max Verstappen ha ganado los dos últimos campeonatos de pilotos de la Fórmula 1 y se encuentra encaminado a obtener un tercer título del mundo este año después de haber obtenido la victoria en seis de los ocho primeros grandes premios de la temporada 2023, las últimas cuatro de manera consecutiva.

El manager del piloto neerlandés, Raymond Vermeulen, brindó una entrevista a la publicación Formule1.nl donde se refirió a la actualidad de Verstappen, su futuro dentro de Red Bull Racing y lanzó que no importa quién tenga al lado como compañero de equipo.

"¿Por qué haría Max un cambio en esta situación ahora? No estamos interesados en ello. Pero es un mundo pequeño, todos y todo hablan entre sí y tenemos un compromiso hasta 2028", dijo.

"Y como puedes ver: Max está en el papel de su vida, está conduciendo sin presión. ¿Compañeros de equipo? No importa: todos tienen el mismo material. Y todo el mundo es libre de batir a Max, ¿no?", agregó, en medio del bajón de forma que atraviesa Sergio Pérez.

Por otro lado, Vermeulen se refirió al trabajo que realiza para hacer crecer los ingresos de su representado, sobre lo cual aseguró que la "internacionalización" de la marca Verstappen avanza a buen ritmo, si bien tiene en claro que siempre depende del éxito de su piloto en la Fórmula 1.

"Por supuesto, no sé dónde termina, pero creo que todavía hay todo un mundo abierto para nosotros. Y para Red Bull y el merchandising, y todo lo relacionado con ello. Pero en última instancia se trata del rendimiento de Max en la pista. Siempre hemos dicho eso. Puedes ver que Max destaca también en eso, y al hacerlo consigue el estatus que tiene ahora: de 'chico de al lado', pero en cuanto se pone el casco es un león e intenta comerse a todo el mundo. Y creo que eso atrae a la gente", explicó.

A nivel personal, Vermeulen indicó que no tiene intenciones de sumar otros pilotos para representar, ya que su tiempo está dedicado 100% a Verstappen.

"Lo tengo muy claro y seguiré trabajando exclusivamente para Max. Tampoco tengo tiempo para otras cosas, no tengo energía para ello. Max no es un desconocido para mí, es como un familiar, como un amigo. Por supuesto, lo conozco desde que nació. Tengo un vínculo completamente diferente con él. No puedo reunir esa energía para Max por nadie más y no voy a hacerlo", finalizó.

