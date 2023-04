Verstappen prefiere eliminar los viernes y no tener carreras sprint

Cargar reproductor de audio

A partir de Bakú, el primero de los seis fines de semana con carreras sprint de este año, los equipos han debatido un cambio de formato en el que el sprint y el gran premio tendrán sus propias sesiones de clasificación.

El nuevo formato, que aún no se ha finalizado, ha recibido un respaldo universal, ya que significa que el sprint ya no afectará a la carrera principal y los pilotos no tienen ninguna razón para ir a lo seguro el sábado.

Pero Verstappen, piloto de Red Bull Racing, dice que todavía "no es fan en absoluto" porque los sprints sólo se suman a lo que ya es un calendario muy intenso para los equipos.

"No soy fan en absoluto", dijo en Melbourne. "Creo que cuando vamos a hacer todo ese tipo de cosas, el fin de semana se vuelve aún más intenso y ya estamos haciendo tantas carreras".

"Creo que no es la forma correcta de hacerlo. Entiendo, por supuesto, que quieren hacer básicamente todos los días emocionantes, pero entonces creo que tal vez es mejor simplemente reducir el fin de semana, sólo correr el sábado y el domingo y hacer esos dos días emocionantes".

"Porque nos dirigimos hacia temporadas en las que en un momento dado tienes 24, 25 carreras -porque es hacia donde nos dirigimos- y si entonces empezamos a añadir aún más cosas, para mí no merece la pena de todos modos. No estoy disfrutando con eso".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, con su medalla en el podio. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen también dijo que las carreras sprint no encajan en el ADN de la Fórmula 1 y cree que el espectáculo mejorará automáticamente a medida que los equipos empiecen a converger más en el rendimiento.

"Incluso si cambias el formato, no encuentro que sea el ADN de la Fórmula 1 hacer este tipo de carreras sprint. En la F1 se trata de sacar el máximo en la clasificación y luego tener un domingo increíble, buenas carreras largas ".

"Ese es el ADN de este deporte y no entiendo o no sé por qué deberíamos cambiar eso porque creo que la acción ha sido buena. Y cómo conseguir aún más acción pasa por acercar los coches, por conseguir que más equipos puedan luchar por la victoria. Y creo que, naturalmente, el espectáculo será genial".

"Si tenemos seis o siete equipos luchando por la victoria, será una locura. Entonces realmente no hará falta cambiar nada".

George Russell, piloto de Mercedes, estaba originalmente en el bando de Verstappen, pero admitió que ha aceptado la adición de las sprints debido al entretenimiento extra que proporcionan a los aficionados.

"Cuando se introdujo la carrera sprint al principio no era un fan. Después de hacer (seis) de ellas, estoy más a favor", dijo.

"Tener acción todos los días, también para los aficionados en el público... Sólo ver los coches circulando en los entrenamientos, no creo que sea tan emocionante como cuando tienes una sesión de clasificación o una carrera sprint".

"Así que creo que es emocionante para nosotros, para los equipos y para los aficionados".

