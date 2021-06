Verstappen: Pirelli no puede culpar a equipos por fallas en neumáticos

Después de que Verstappen y Lance Stroll, de Aston Martin, sufrieran violentos accidentes en Bakú cuando sus neumáticos traseros izquierdos reventaron mientras rodaban por la recta principal de la pista, Pirelli dijo que el problema estaba "relacionado con las condiciones de utilización del neumático".

Todo ello, a a pesar de que "se habían seguido los parámetros de salida prescritos (presión mínima y temperatura máxima de la manta)" en ambos equipos.

Esto sugirió que los neumáticos podrían haber estado funcionando por debajo de las presiones mínimas prescritas cuando salieron a la pista, aunque tanto Red Bull como Aston Martin insistieron en comunicados separados a raíz de la investigación de Pirelli que no hubo "ningún fallo en el coche" que contribuyera a los problemas.

En declaraciones junto al piloto de Mercedes Lewis Hamilton, que soltó un "no creo que Pirelli tenga la culpa", en la rueda de prensa previa al GP de Francia de este fin de semana en Paul Ricard, Verstappen defendió las acciones de su escudería.

"Por supuesto, nos explicaron que no tienen herramientas de medición durante la carrera, pero les dimos nuestras presiones de neumáticos y estaban dentro de los límites que establecieron. Si esos límites no son correctos, no hay nada que podamos hacer al respecto, simplemente seguimos lo que es posible dentro de las reglas", argumentó.

"Si eso significa que tenemos que subir las presiones, lo haremos, todo el mundo subirá las presiones. Pero ellos dicen que no tenían las medidas correctas, aunque se las dimos después de la carrera y se demostró que no hicimos nada malo entonces".

"Y también, Aston Martin no hizo nada mal. Así que no pueden echarnos la culpa a nosotros. Creo que tienen que mirarse a sí mismos. Y nosotros estamos aquí, encantados de ayudar, por supuesto, en todo".

"Ya subieron la presión del viernes [en Bakú] al sábado, así que eso significa algo. Quizá no fue suficiente. Subiremos las presiones aquí, seguro, y espero que sea suficiente".

Verstappen también dijo que "personalmente no" estaba contento con lo que llamó la explicación "vaga" de Pirelli sobre los fallos de los neumáticos de Bakú.

"Para mí fue un poco vago lo que salió", dijo. "Pero lo único que puedo decir es que, por nuestra parte, creo que el equipo hizo todo como debía. Siguieron todas las directrices con las presiones de los neumáticos y demás. Por lo tanto, no había nada que encontrar allí".

"[Pirelli debería] simplemente hablar, sería un poco más fácil de entender [si eso ocurriera] y creo que la explicación que hemos recibido hasta ahora [no ha sido suficiente] porque el equipo no ha hecho nada malo".

