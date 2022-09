¿Qué necesita Verstappen para ser campeón de F1 en Singapur?

Cargar reproductor de audio

Después de ver cómo Verstappen ganaba cómodamente pese a salir 13º en Bélgica hace un par de semanas, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, sugirió que "estamos en una situación en la que el campeonato acabará en Europa, probablemente".

Y aunque eso ya no será posible (se canceló el GP de Rusia), otro triunfo más del neerlandés en su casa, en el GP de Países Bajos, y una más en territorio Ferrari, en Italia, el comentario exagerado de Wolff realmente era una prueba de cómo el ritmo de Verstappen había roto la emoción de la competición.

Después de que Charles Leclerc y Ferrari mantuvieran el pulso en el primer tercio de la temporada, Verstappen está arrasando sin compasión, privando de oxígeno a lo que poco quedaba de la batalla por el título de 2022.

Con solo 164 puntos en juego en las últimas seis carreras, incluido un fin de semana de carrera sprint en Brasil, Verstappen ya tiene una ventaja de 116 puntos sobre su competidor más cercano, Leclerc, lo que hace que ya sea imposible (o casi) que tengamos un desenlace de mundial como el histórico de 2021. Todo lo que Verstappen necesita son dos victorias más en las seis pruebas restantes para sellar matemáticamente el campeonato.

Verstappen podría conseguir el título ya en la siguiente carrera de Singapur, cuando aún quedarían cinco pruebas por disputarse. Le basta "solo" con ganar allí y que su rival por el título sea 9º o peor, o directamente no sume puntos.

Escenario 1: Verstappen gana en Singapur y Leclerc es 9º, 10º, fuera del top 10 o abandona

Situación después de Italia Singapur Japón EEUU México Brasil Abu Dhabi Puntos restantes 164 138 112 86 60 26 Verstappen 335 puntos 360 puntos si gana (Campeón) Ya campeón Ya campeón Ya campeón Ya campeón Ya campeón Déficit de Leclerc 116 puntos Si abandona o no suma, 141 puntos de distancia Si es 9º, 139 puntos, si es 10º, 140 puntos Sin opciones Sin opciones Sin opciones Sin opciones Sin opciones Este escenario es el más extremo, pero... Que Verstappen gane la siguiente carreras no es algo ilógico, pero necesita un muy mal resultado de su rival. Necesitaría que Leclerc abandone por cuarta vez en esta temporada, o que algo le lleve a la zona media y acabe noveno o peor. Quién sabe. ¡Pero ojo! Si gana con vuelta rápida en Singapur, le bastaría con que Leclerc sea 8º o peor...

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1ª posición, se lleva la victoria para alegría de su equipo en el muro de boxes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Escenario 2: de las dos próximas carreras, Verstappen gana una y es segundo o tercera en otra, aunque Leclerc sea segundo en una (con vuelta rápida incluida) y gane la otra

Situación después de Italia Singapur Japón EEUU México Brasil Abu Dhabi Puntos restantes 164 138 112 86 60 26 Verstappen 335 puntos 360 puntos 378 si es 2º o 375 si es 3º (campeón) Ya campeón Ya campeón Ya campeón Ya campeón Déficit de Leclerc 116 puntos 122 puntos si es 2º con vuelta rápida 112 si gana y Verstappen es 3º o 115 si gana y Verstappen es 2º Sin opciones Sin opciones Sin opciones Sin opciones

Esa es una opción aún algo difícil pero muy probable. Verstappen lleva 11 victorias en este 2022, cinco consecutivas, por lo que no extrañaría verle ganar en Singapur. Si lo hace, en Japón le bastará ser segundo, o un peor resultado si Leclerc no queda segundo en Singapur o no gana en Suzuka.

Porque si Verstappen gana en Singapur y en Suzuka acabara segundo, Leclerc incluso con vuelta rápida en Japón solo le recortaría 8 puntos, por lo que la diferencia se quedaría en 112, 113 o 115 a falta de 112 puntos por repartirse. ¿Se coronará entonces el 9 de octubre en el país nipón?

Escenario 3: Verstappen gana en Singapur y es segundo en Japón

Situación después de Italia Singapur Japón EEUU México Brasil Abu Dhabi Puntos restantes 164 138 112 86 60 26 Verstappen 335 puntos 360 puntos 378 (campeón) Ya campeón Ya campeón Ya campeón Ya campeón Déficit de Leclerc 116 puntos 122 puntos si gana con VR 115 puntos si gana Sin opciones Sin opciones Sin opciones Sin opciones

Aun así, pasemos a otra menos favorable para el neerlandés pero igual de posible. En Monza, Verstappen consiguió su 11° victoria de 2022, y nuestro segundo escenario es que Red Bull domine en Singapur (25 puntos) y Leclerc sea segundo (con o sin vuelta rápida). En ese caso, llegarían al GP de Japón separados por 121 o 122 puntos puntos a falta de 138 por repartirse, y ahí a Verstappen le bastaría con perder menos de 16 puntos.

Escenario 4: Verstappen es podio en Singapur, Japón y Estados Unidos

Con tres podios de Verstappen en Singapur, Japón y Austin (incluso siendo tercero en todas y Leclerc ganando las tres), se podría coronar en el Circuito de las Américas si el monegasco no le suma ningún punto extra por vuelta rápida o si de hecho consigue Verstappen dos en esas carreras. O directamente si Verstappen es segundo en lugar de tercero en una de esas tres carreras.

Situación después de Italia Singapur Japón EEUU México Brasil Abu Dhabi Puntos restantes 164 138 112 86 60 26 Verstappen 335 puntos 350 puntos (si es 3º) 365 puntos (si es 3º) 380 puntos (campeón siendo tercero) Ya campeón Ya campeón Ya campeón Déficit de Leclerc 116 puntos 106 puntos si gana 96 puntos si gana 86 puntos si gana Sin opciones Sin opciones Sin opciones

En cualquier caso, para prolongar la espera hasta el Circuito de las Américas de Austin, Leclerc necesita salir de Suzuka con una diferencia inferior a 112 puntos. Es decir, el de Ferrari no puede ya perder más puntos y debe empezar a recortar cuanto antes teniendo en cuenta que, a igualdad de puntos, la suma de victorias de Verstappen decantaría la balanza para el de Holanda.

Para que el campeonato dure hasta Austin o incluso hasta México (en la carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez), el de Ferrari debería empezar pronto a superar a Verstappen en lugar de ceder más terreno y tratar de meter a algún rival entre elllos.

Más allá de México, solo hay 60 puntos en juego en Brasil y Abu Dhabi, por lo que, salvo un giro dramático, no parece factible que el rival de Verstappen dure tanto.

Dado el dominio de Verstappen y de Red Bull, nuestra predicción es que Japón será el escenario más probable de la segunda coronación del holandés. Y que Leclerc solo puede soñar con prolongarlo hasta Austin. Pero que el Circuito de las Américas pueda albergar su primera celebración de título desde 2015 solo parece depender de que el neerlandés tenga problemas de fiabilidad en alguna de las dos próximas carreras.

Pero a pesar de la ventaja casi insuperable de Verstappen, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, no se deja llevar por la complacencia.

"Hasta que haya una conclusión matemática de los campeonatos, nada está hecho" dijo, "así que todavía hay muchas carreras por disputar. Es evidente que las tablas del campeonato tienen muy buen aspecto para nosotros. Pero nuestro enfoque es metódico en todos y cada uno de los Grandes Premios para hacer lo mismo en cada fin de semana, y creo que así es como el equipo se mantiene centrado en el trabajo que tiene entre manos.

"Y al final, si sigues teniendo días como los últimos domingos, las tablas de posiciones y puntos del mundial se cuidan solas".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!