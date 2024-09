Cómo podría ser el servicio comunitario de Verstappen

La acción en pista casi pareció secundaria durante el fin de semana de Fórmula 1 en Singapur, ya que gran parte de la atención se centró en el "servicio comunitario" de Max Verstappen tras la rueda de prensa del jueves.

Entre las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, el vigente campeón del mundo fue llamado a los comisarios por describir su coche Red Bull con un lenguaje ofensivo en la rueda de prensa. Esto se consideró una violación del artículo 12.2.1.k del Código Deportivo Internacional, por lo que los comisarios decidieron imponer un castigo en forma de "trabajo de interés público".

La reacción en el paddock fue enorme. El neerlandés recibió apoyo desde casi todos los rincones, incluso de sus colegas, ya que la sanción les pareció excesiva. Lewis Hamilton incluso pidió a su antiguo rival por el título que no ejecutara la sanción. Verstappen también reaccionó a su manera. En las ruedas de prensa posteriores a la clasificación y a la carrera, se limitó a respuestas muy breves, antes de hablar más extensamente con los medios fuera del recinto.

Sin embargo, la sanción sigue detrás del nombre de Verstappen, lo cual significa que el piloto de Red Bull tendrá que hacer una aparición en actividades de la FIA. Todavía no se sabe exactamente cómo será, aunque el piloto puede hacer sus propias sugerencias con las que la FIA normalmente estaría de acuerdo.

2018: Empujón a Ocon

Un enfadado Verstappen recibió el castigo tras empujar a Ocon Foto por: Sutton Images

Una sanción de este tipo por servicios a la comunidad no es algo nuevo para Verstappen, ya que recibió una anteriormente en 2018. Tras el Gran Premio de Brasil, el actual tricampeón mundial fue a buscar quejarse contra Esteban Ocon por una maniobra en la que el francés tocó al neerlandés cuando este lideraba y el otro intentaba no quedar una vuelta abajo. Ocon recibió un fuerte empujón de Verstappen. La FIA consideró que no era aceptable es acción e impuso una sanción de servicios comunitarios al neerlandés. En su momento -como ahora en Singapur- no estuvo de acuerdo con el castigo, pero tuvo que acatarlo.

Como castigo, Verstappen tuvo que presentarse ante la FIA durante dos días. El primer día fue durante el fin de semana de Fórmula E en Marrakech. Allí tuvo que observar el trabajo de los comisarios para aprender algo de ellos. El segundo día de servicio comunitario debía asistir a una reunión de comisarios. Después, el tricampeón del mundo declaró que había aprendido muchísimo.

1997: El choque de Schumacher a Villeneuve en Jerez

Unos segundos antes del accidente en 1997 Foto de: LAT Photographic

Otro gran nombre que recibió en su día servicios comunitarios fue Michael Schumacher. El alemán recibió este castigo por el choque que motivó en Jerez durante el final de temporada de 1997.

Schumacher estaba librando una emocionante batalla por el título con el piloto de Williams Jacques Villeneuve y quien terminara por delante del otro se proclamaría campeón. Schumacher condujo delante de su rival canadiense durante mucho tiempo, pero Villeneuve era más rápido y lo alcanzó. Para evitar que el Williams lo adelantara, Schumacher decidió virar bruscamente y eso provocó una colisión. La FIA dictaminó que hubo intencionalidad e incluso eliminó a Schumacher del campeonato.

Pero ahí no acabó el asunto para la FIA. El organismo que a las competencias de automovilismo consideró que la leyenda de la F1 debía recibir un castigo más severo. El resultado fue un servicio comunitario de siete días. Durante esos siete días, tuvo que presentarse en actos organizados en el contexto de la seguridad vial.