Cómo Buemi ayudó a Verstappen en un complicado fin de semana en Singapur

Con el RB20 de Red Bull conocido por su debilidad en los baches y bordillos, la mentalidad de cara al evento siempre había sido la de limitar los daños.

Pero las cosas parecían aún más sombrías después de los entrenamientos del viernes, cuando tanto Verstappen como Sergio Pérez parecían no estar a gusto con sus coches.

Ambos estaban descontentos con el manejo, los neumáticos no funcionaban y había un riesgo real de que se quedaran atascados en el pelotón y lucharan por conseguir un buen botín de puntos.

Tras la primera jornada de acción, Helmut Marko, asesor de Red Bull Motorsport, declaró: "En el coche de Max, no ha pasado nada, nada funciona. Tanto con el neumático blando como con el duro no tiene agarre, y no tiene equilibrio en absoluto".

A la búsqueda de ideas en Singapur le siguió una sesión de ingeniería nocturna en la fábrica y en el simulador de Red Bull en Milton Keynes, con Sébastien Buemi para intentar mejorar la puesta a punto y averiguar qué estaba fallando.

El jefe del equipo, Christian Horner, se refirió al trabajo de Buemi: "Estaba consumiendo mucho Red Bull para seguir adelante. Jugó un papel importante, como todo el equipo, trabajando duro con largos días y largas noches".

Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing, Helmut Marko, asesor, Red Bull Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Finalmente, el equipo encontró su momento de fortuna y llegó al fondo de lo que estaba mal con su coche.

Y todo giraba en torno a su magullado encuentro de 2023, cuando había luchado masivamente con las características de la pista - abriendo la puerta para que Ferrari y Carlos Sainz triunfaran y rompieran su invicto.

La conclusión fue que, ante la preocupación de que se repitieran los problemas con los bordillos y baches de Singapur este año, Red Bull había adoptado un enfoque demasiado conservador con su configuración mecánica para hacer frente a las características de la pista.

Sin embargo, al centrarse tanto en mejorar su pilotaje, en la creencia de que esta era la mejor ruta para ayudar a Verstappen y Checo Pérez, en última instancia había sacrificado demasiado rendimiento.

No había suficiente agarre mecánico, y el resultado era que los neumáticos no subían a la ventana de funcionamiento correcta.

Para el sábado, Red Bull optó por sacrificar algunos de esos mejores elementos de pilotaje y centrarse más en el rendimiento puro, lo que de repente ayudó al RB20 a cobrar vida.

Como Horner reflexionó más tarde: "Creo que queríamos evitar que se repitiera lo del año pasado y quizás compensamos en exceso".

"Creo que la forma en que el equipo reaccionó, el esfuerzo que se dedicó a esa reacción, nos permitió dar a Max un coche mucho mejor el sábado. Y obviamente en la carrera no pudimos competir con Lando [Norris], pero teníamos cubierto al resto".

El resultado de Singapur, una notable mejora respecto al año pasado, ha alimentado la esperanza de que los recientes problemas de Red Bull sean ya cosa del pasado, al tiempo que intenta ayudar a Verstappen a mantener su liderato en el campeonato.

Ahora, con la gran diferencia hasta Austin, Red Bull espera poder sacar aún más partido a su coche para evitar la amenaza de McLaren.

Horner añadió: "Creo que tenemos un filón de desarrollo, y creo que hemos entendido algunos de los problemas del coche. Creo que estamos empezando a solucionarlos.

"Fuimos mejores en Bakú y también aquí. Así que sí, habrá muchas noches hasta tarde en Milton Keynes".