Verstappen, sobre las palabras de Pérez: "Las mejoras no son para mí"

Sergio Pérez se ha mostrado mucho más cerca de su compañero de equipo, Max Verstappen, en el inicio de la temporada 2022 de Fórmula 1 respecto de lo visto el año pasado durante la mayor parte de su primer año en Red Bull.

El piloto mexicano incluso llegó a estar por delante del neerlandés, logrando resultados destacados como la victoria en el Gran Premio de Mónaco o la pole position para el Gran Premio de Arabia Saudita.

Sin embargo, en los últimos fines de semana de la F1 se ha visto a un Pérez al que le ha costado más estar el nivel de Verstappen como lo fue en las primeras ocho carreras del año, y "Checo" fue preguntado puntualmente sobre esto el jueves en la previa del GP de Austria.

"No he estado tan cómodo con el desarrollo del coche como lo he estado en el comienzo de la temporada, por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando y ojalá pueda tener un fin de semana más claro aquí en Austria", dijo Pérez ante un grupo selecto de medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

La pregunta a Pérez puntualmente fue si Red Bull había cambiado el desarrollo poniendo más énfasis en la parte delantera del monoplaza, un punto que se entiende que se adapta más al estilo de conducción de Verstappen, y la respuesta del de Guadalajara tuvo su contraparte por el lado de la escudería.

"No somos conscientes de haber dado un paso deliberado para hacer el coche menos a su gusto", dijo el ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, al respecto.

La palabra que faltaba era la de Verstappen, quien fue consultado por Motorsport.com durante la conferencia de prensa posterior a su victoria en la carrera sprint del sábado en Austria respecto a que las actualizaciones no se adaptaban al estilo de manejo de Pérez.

"Bueno, creo que en general, siempre tratamos de hacer el coche más rápido y lo que traen al coche hay que adaptarse a eso. Y eso es ciertamente lo que he estado haciendo", dijo el campeón del mundo.

"Quiero decir, por supuesto que digo lo que me gustaría para mi coche en general, pero las mejoras en el coche no están diseñadas específicamente para mí. Es simplemente más ritmo", finalizó Verstappen.