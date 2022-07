Sergio Pérez confiesa que no está "tan cómodo" como antes con el RB18

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez tuvo un gran inicio en la temporada 2022 de Fórmula 1, logrando cinco podios en las primeras cinco carreras –lo que incluyó una victoria en el GP de Mónaco- y clasificando en cuatro ocasiones dentro de los tres primeros, obteniendo en el camino una pole position en Arabia Saudita.

Sin embargo, el piloto mexicano pareció sentirse menos confortable al volante del RB18 desde el Gran Premio de Canadá, donde el viernes quedó a un segundo de su compañero de equipo, Max Verstappen, antes de sufrir un accidente en la clasificación en condiciones de pista difíciles por el mal tiempo, para luego retirarse el domingo con una falla en la caja de cambios.

El pasado fin de semana en Silverstone, Pérez terminó a seis décimas de Verstappen en la segunda práctica y a cuatro décimas en el tercer entrenamiento, que fueron los únicos momentos del fin de semana con pista sea antes de la carrera. El domingo, "Checo" se recuperó en gran forma de un incidente que lo dejó último tras dañar su alerón delantero para terminar segundo, mientras que Verstappen solo fue séptimo tras perder rendimiento en su coche por una pieza incrustada en el suelo.

Preguntado el jueves en el Red Bull Ring si desde Montreal el equipo había cambiado el coche para enfocarse más en la parte delantera, un punto que se entiende que se adapta más al estilo de conducción de Verstappen, "Checo" Pérez reveló que ya no está tan a gusto con la conducción del RB18.

"No he estado tan cómodo con el desarrollo del coche como lo he estado en el comienzo de la temporada, por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando y ojalá pueda tener un fin de semana más claro aquí en Austria", respondió ante un grupo selecto de medios entre los que estuvo Motorsport.com.

Cuando se le insistió si el desarrollo ahora iba más hacia la parte delantera del monoplaza, Pérez se limitó a decir: "Se me está alejando en términos de lo cómodo que estaba en el comienzo, pero habiendo dicho eso, solamente tuve dos carreras y el pasado fin de semana me sentí bastante mal, así que creo que este es el primer fin de semana en que voy a poder verlo".

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pérez, que llega al fin de semana del GP de Austria habiéndole recortado 12 puntos a Verstappen en Silverstone en la pelea por el campeonato del mundo, se refirió a la situación que se encuentra de querer que le vaya bien a Red Bull mientras batalla con su compañero de garaje.

"Quiero vencer a Max, eso no es ningún secreto, pero también quiero que todo el equipo Red Bull lo haga genial. Si Max gana no es lo mejor para mis esperanzas de campeonato, pero al final del día igual estoy feliz porque es mi equipo. La competición solamente está creciendo, así que es importante seguir empujando duro y seguir yendo hacia adelante", dijo.

Por último, el piloto de Guadalajara aseguró que no imagina un incidente en la pista con Verstappen pese a estar luchando por el mismo objetivo.

"Tenemos libertad para correr, queremos hacer lo mejor posible para cada uno de nosotros. Así son las cosas", comentó.

"Obviamente (el equipo) no quiere que choquemos y nosotros tampoco. Creo que tenemos un muy buen nivel de respeto entre nosotros y no imagino que choquemos entre nosotros", finalizó.