El escalofriante relato de Zhou: "No sé cómo sobreviví"

Cargar reproductor de audio

Zhou Guanyu protagonizó un gran accidente el pasado domingo en el inicio del Gran Premio de Gran Bretaña, donde su Alfa Romeo C42 se dio vuelta apenas iniciada la carrera tras un contacto con el Mercedes de George Russell, lo que inició un veloz deslizamiento de su coche con las ruedas hacia arriba.

El piloto chino transitó de esa forma toda la zona de la escapatoria, antes de saltar la barrera de neumáticos y detenerse finalmente al golpear contra el alambrado que separa la pista de las gradas.

El arco antivuelco del coche de Zhou se arrancó al principio del espectacular accidente. Sin embargo, estuvo protegido por el Halo, que permaneció intacto y fue clave para que el piloto chino pueda salir intacto del monoplaza.

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Austria por primera vez desde el accidente, Zhou explicó detalladamente lo ocurrido y sus consecuencias.

"Con ese primer impacto, en el que (el coche) aterrizó dado vuelta, el equipo todavía está haciendo una investigación, pero creo que el primer golpe fue mucho más duro de lo que prueban para el test de seguridad", dijo.

"Esto fue como unas cuantas veces más duro que los números reales que queremos en eso. Así que, obviamente, eso ha creado probablemente el problema que surgió enseguida".

El Alfa Romeo C42 de Zhou Guanyu tras su accidente Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou recordó que hizo todo lo posible para evitar cualquier lesión en el brazo o la muñeca mientras el coche se deslizaba boca abajo.

"Obviamente, cuando se produjo el vuelco, lo primero que intenté hacer fue tratar de soltar la mano del volante", dijo. "Porque nunca se sabe, puedes romperte la muñeca muy fácilmente con un choque así".

"Y luego lo siguiente que intenté hacer, mientras rodaba por el suelo, sabía que me iba a enfrentar a un gran impacto, porque el coche no se detenía. Y entonces traté de colocare en una posición lo más segura posible, esperando ese último impacto".

"No es que estuviera simplemente sujetando la mano hacia atrás, sino manteniéndola razonablemente en tensión, para que no salga volando cuando tengas ese último impacto".

"Básicamente, yo estaba esperando el último golpe. Y una vez que estaba básicamente detenido, no sabía dónde estaba, porque estaba al revés".

"Lo siguiente que sentí fue básicamente que había una fuga. No estaba seguro de si era de mi cuerpo, o del coche. Así que traté de apagar el motor, porque el motor todavía estaba encendido entonces. Porque sabía que si se iniciaba un incendio, sería difícil salir".

"No sabía qué había pasado, quién me había golpeado, porque iba recto junto a la línea blanca antes de la curva 1, y de repente se produjo un gran golpe".

El accidente de Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, y George Russell, Mercedes W13 en el inicio de la carrera en Silverstone Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou pudo señalar rápidamente a un oficial de pista que estaba bien, antes de ayudar a los comisarios a salir del coche.

"Obviamente, estaba conversando conmigo. Se aseguraba de que estaba consciente y de que todo estaba bien, recordando lo que había pasado. Entonces recordé todo, y me sentí bien".

"Tuve que deslizarme un poco hacia fuera. Así que al menos para tener mi pierna, mis pies ya tipo de fuera y en la parte superior del asiento. Y fueron capaces de sacarme".

"No me di cuenta de que estaba entre las barreras. Pensaba que estaba al lado de las barreras. Pero en realidad estaba entre la barrera y la valla, y no sé cómo sobreviví".

"Pero luego mirando hacia atrás obviamente vi que el Halo me salvó por eso".

Después de todo lo vivido, Zhou dijo que la parte más frustrante de su día fue el viaje a casa desde Silverstone.

"Me encontré con tráfico en la M1 ¡Me equivoqué de carretera! Salí como a las 5 de la tarde y llegué a casa a las 9. Fue un día muy, muy largo".

"No puedes volver a casa sólo para relajarte un poco, porque estaba cubierto de polvo, había mucho polvo después del impacto. Así que sólo quería ir a casa, darme una ducha y relajarme".

Al preguntarle si necesitó algún tipo de apoyo para superar el accidente, dijo: "Ya el domingo vi la carrera de nuevo. No me sentí mal viéndola, ni tuve esa sensación.

"Así que siento que fui capaz de digerirlo un poco por mí mismo, así que estaba contento de tener un día de descanso, y volver a comprobar mi condición física al día siguiente, el martes, de vuelta a casa".

"Para mí, no era una preocupación. Obviamente, hay momentos en los que haces algo y necesitas un poco de ayuda mental. Pero esta vez no siento que fuera necesaria".

Marshals and medics assist Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou se siente aliviado de tener la oportunidad de volver a competir en Austria este fin de semana, en lugar de tener que esperar.

"El domingo por la noche estuve enviando mensajes a todos mis ingenieros preguntándoles si mi asiento estaba bien. Para los pilotos, obviamente, el asiento es muy importante, es muy cómodo, así que no quiero cambiar nada, porque siempre pueden ser diferentes, aunque hayan intentado hacer lo mismo".

"Pero aparte de eso, estoy muy contento de tener como una nueva carrera consecutiva".

"Porque obviamente, si tienes un descanso de verano justo después de eso, sería terrible. porque estarás bajo presión, estarás pensando en ello, repetirás el choque de nuevo, aunque intentes evitarlo, de alguna manera lo encuentras en alguna parte. Es bueno volver a entrar directamente".