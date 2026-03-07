VIDEO: Antonelli sufre un violento accidente en la FP3 en Australia

El piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli sufrió un accidente durante la tercera sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de Australia.

Cuando solo quedaban algo más de 10 minutos para el final de la última sesión de entrenamientos en Albert Park, el piloto italiano chocó contra la barrera a gran velocidad tras cambiar a neumáticos blandos.

Afortunadamente, pudo salir del coche sin ayuda y alejarse del accidente, pero el equipo Mercedes se enfrenta ahora al reto de reparar el coche para poder utilizarlo en la clasificación de hoy.

Las repeticiones mostraron que Antonelli tocó el bordillo en la curva 2 antes de perder el control de la parte trasera del W17.

El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de Sky Sports, Martin Brundle, argumentó que la escudería de Brackley no podrá tener el coche listo para la clasificación, prevista para las 4 de la tarde, hora local (5 de la mañana, hora GMT). "No estará en la clasificación", afirmó Brundle.

Mientras hablaba con los medios de comunicación en Melbourne, Antonelli se refirió a las altas expectativas que se tienen para Mercedes en 2026.

"Bueno, realmente espero estar en esa posición y, sin duda, voy a intentar que así sea", afirmó. "Pero, obviamente, es un nuevo año, con nuevas regulaciones, otro nuevo año, un nuevo coche y la serie junior ha sido de gran ayuda en ese sentido, porque, obviamente, cada año me he subido a un coche nuevo y eso ayuda un poco a la adaptación.

Pero creo que este año es una gran oportunidad para mí y para el equipo, porque parece que estamos en una buena posición, por supuesto, no sabemos exactamente dónde están los demás, pero tenemos mucha confianza en nuestro potencial.

Solo tenemos que ver si será suficiente, pero por mi parte, sí, tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana y espero que podamos empezar la temporada de la mejor manera posible".