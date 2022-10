VIDEO: Leclerc con problemas en México tras fuerte choque

Cargar reproductor de audio

La acción del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1 comenzó con tranquilidad, sobre todo para Ferrari que dominó la primera sesión de los entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Carlos Sainz por delante de Charles Leclerc. Para la FP2, todos los monoplazas, excepto el de los titulares que dejaron su hueco para los novatos unas horas antes, salieron a la pista con los neumáticos prototipo de Pirelli, con gomas que se estudian para el próximo curso.

Fue ahí donde menos riesgos se deberían correr, puesto que poco información útil para la carrera del domingo se podría sacar, pero el monegasco fue el protagonista pasada la media hora de las segundas prácticas. El piloto del Cavallino Rampante perdió la parte trasera de su F1-75 en las enlazadas del segundo sector, pero fue incapaz de recuperar el control y se fue directo contra las protecciones, destrozando la zona posterior del coche de Maranello.

Charles Leclerc se disponía a entrar en la sección previa a la zona en la que todos los aficionados mexicanos disfrutan una auténtica fiesta en el Foro Sol, pero sus gomas no agarraron lo suficiente y no logró mantenerse en el asfalto, con lo que impactó contra la barrera. Eso hizo que el de Mónaco se perdiera el resto de la sesión, y en Ferrari deberán trabajar duro para tener listo su monoplaza para la jornada del sábado, aunque tendrán que revisar el estado de la caja de cambios para no repetir lo que les sucedió en el Gran Premio de Mónaco de 2021, cuando se tuvieron que retirar incluso antes de iniciar la carrera.

