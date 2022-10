VIDEO: Sergio Pérez presenta casco especial para el GP de México 2022

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez quiere disfrutar una de las mejores oportunidades que tiene para ganar el Gran Premio de México cuando este 2022 compita con el RB18 de Red Bull Racing, y para esta ocasión que espera sea especial ha presenta un diseño de casco innovador.

Lo primero que destaca es la desaparición de la frase Never give up que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y que fue un grito de batalla cuando parecía quedarse fuera del equipo Racing Point al final de la temporada 2020. En su lugar esta la frase ¡Viva México!

Lo segundo que destaca es la figura de una catrina en el frontal, que está acompañada alrededor de la bandera mexicana, además de los tradicionales colores de Red Bull y el afamado toro.

La catrina forma parte de las festividades de Día de Muertos del país, fecha que se conmemora el 1 y 2 de noviembre en todo el territorio nacional.

El casco que usará Sergio Pérez en el GP de México de la F1 2022 Photo by: Sergio Pérez/Red Bull

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Sergio Pérez dijo que este diseño fue preparado desde agosto para tener listo todo lo necesario.

“Tenemos que cerrar el diseño muy temprano en el año porque sino no está listo a tiempo para toda la producción, si no lo tenemos listo en agosto no lo está”.

Al hablar sobre sus modificaciones, el piloto de Red Bull Racing dijo: “Estamos en mi país y es momento de ponerle un ¡Viva México!”.

Pérez llega al Gran Premio de México como tercero del campeonato de pilotos, por detrás de Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en una carrera que él mismo ha dicho prefiere ganar a incluso imponerse como el segundo piloto de la clasificación del año.