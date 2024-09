Vowles se disculpó con Mick Schumacher por decir que "no es especial"

El jefe del equipo Williams de Fórmula1, James Vowles, ha pedido disculpas a Mick Schumacher por los comentarios que hizo sobre que no era "especial".

A raíz de que Williams optara por el argentino Franco Colapinto en lugar del más experimentado Schumacher como sustituto de Logan Sargeant, Vowles habló con los medios de comunicación el viernes en Monza para explicar los motivos de la decisión.

Y en unas declaraciones que tuvieron mucha repercusión, Vowles explicó por qué creía que era mejor para Williams promocionar desde dentro al coger a uno de los pilotos de su joven academia de pilotos que ir a por Schumacher, reserva de Mercedes.

Una de sus explicaciones fue que consideró que Schumacher no tenía el estatus de superestrella que justificara una apuesta por él.

"Creo que tenemos que ser claros. Mick no es especial, sólo sería bueno", dijo Vowles.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, sugirió que su antiguo estratega, Vowles, habría hecho mejor guardándose sus pensamientos para sí mismo.

"A veces dice las cosas con demasiada franqueza", dijo Wolff a Sky. "Esa fue una declaración de la que podría haber prescindido".

James Vowles, director del equipo Williams Racing, en el paddock Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pero en respuesta a la controversia, Vowles se ha movido para aclarar lo que quiso decir - y reveló que se encargó de pedir perdón a Schumacher, que corre este fin de semana para Alpine en el Campeonato del Mundo de Resistencia.

"Cuando leí los titulares esta mañana, me di cuenta de que había utilizado la palabra especial en el contexto de Mick", dijo Vowles a la televisión de la F1. "Y realmente quiero aclarar lo que quiero decir, ante todo".

"No estoy aquí para menospreciar a Mick. Mick está en un equipo campeón del mundo (Mercedes) que lo ha elegido como piloto reserva. Y hay una buena razón detrás de ello. Es porque es un candidato increíblemente fuerte".

"¿Y la palabra especial? La uso en el contexto de múltiples campeones del mundo como Ayrton Senna fundamentalmente, Lewis (Hamilton) también. Está claro que es una tontería, porque ésa es la comparación".

Vowles dijo que Schumacher había mejorado mucho como piloto, y reconoció que se había equivocado al decir lo que dijo.

"Aquí es donde está Mick: ha tenido una carrera difícil. Ha hecho unos progresos excepcionales y está en un equipo muy fuerte a su alrededor".

"Nuestra decisión se basa en el hecho de que queremos ir con nuestra academia y nuestros pilotos".

"También me he disculpado con Mick. No me ha pedido nada, pero es importante para mí, porque está muy unido a mí, y lo he dicho en de forma totalmente equivocada".

"Así que más que nada, quería que eso quedara muy claro. No dudo de sus habilidades, pero como Williams tenemos que ir con nuestra Academia. Tiene sentido lo que estamos haciendo".

Colapinto terminó la FP2 del viernes en 17ª posición, dos décimas por detrás de su compañero Alex Albon.