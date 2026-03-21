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Fórmula 1 GP de China

Williams espera aprovechar la pausa de abril para perder peso en el coche

James Vowles afirma que Williams aprovechará el parate de abril de la Fórmula 1 para abordar sus dificultades de inicio de 2026 y llevar mejoras para mejorar el rendimiento.

Lydia Mee
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

El jefe de equipo de Williams en Fórmula 1, James Vowles, ha afirmado que la escudería de Grove necesitará "cada hora" del parate de abril para "volver a tomar la iniciativa".

La F1 confirmó durante el fin de semana del Gran Premio de China que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se disputarán en abril debido al conflicto en curso en Medio Oriente.

Equipos como Williams, que ha tenido un inicio difícil en la temporada 2026, buscarán aprovechar al máximo el tiempo en la fábrica.

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"Cada hora de ese parate la necesitamos para volver a tomar la iniciativa cuando regresemos en Miami", dijo el jefe de Williams en The Vowles Verdict.

"Claramente, no hemos comenzado la temporada donde queríamos. Así que este período para nosotros consiste en evaluar realmente qué podemos cambiar. Ahora, sin desgaste, podemos contar con el hecho de que la producción puede orientarse hacia el rendimiento futuro.

"Parte de eso puede llegar en Miami, parte después de eso".

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Agregó: "No es ningún secreto que tenemos sobrepeso. Nuevamente, los desarrollos estarán en ese período, asegurándonos de poder reducir la masa del coche de manera sensata.

"Habrán pasado tres grandes premios para entonces, pero nunca hay suficiente tiempo después de cada evento para analizar cada pequeño dato y entender realmente qué deberíamos haber hecho en retrospectiva y qué programas queremos iniciar en el futuro. Y esto nos brinda un buen momento para hacerlo.

"Los pilotos regresarán aquí al Reino Unido y utilizaremos nuestro simulador prácticamente todos los días de ese período tanto como sea posible. También realizaremos prácticas de pit stops con el equipo aquí tantos días como podamos. Así que se tratará más de qué podemos encajar y qué nos dará el mayor beneficio posible".

Williams ocupa actualmente el noveno lugar en el campeonato de constructores con dos puntos.

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