Williams responde a Alonso sobre ser "el McLaren de la zona media"

Fernando Alonso está pasando un momento difícil en la temporada 2024 por la falta de competitividad del AMR24 de Aston Martin, lo que ha llevado al español a tener que conformarse con poco en los últimos grandes premios.

Una muestra de ello fue el reciente Gran Premio de Estados Unidos, donde finalizó en la 13º posición, una vuelta debajo de los líderes, y se vio adelantado por el Williams de Franco Colapinto, que terminó décimo en esa carrera el domingo anterior.

Esa situación llevó a que cuando ambos se encontraron en la zona de medios al finalizar la carrera, Alonso bromeó con que el coche de Colapinto era "un segundo más rápido" y que Williams era "el nuevo McLaren de la zona media", en referencia a que los de Woking se convirtieron recientemente en la referencia de la parrilla.

Sin embargo, desde Williams no estuvieron muy de acuerdo con esa afirmación del bicampeón español, ya que creen que la batalla por los últimos puntos sigue siendo muy reñida.

"Bueno, es un comentario muy bonito por su parte. Creo que hay bastantes coches que están luchando por esa zona media. Así que está muy apretado. Y, ya sabes, conozco a Fernando, sé lo que puede hacer. Quiero decir, clasificó en la Q3 la última vez, es una lucha entre tres o cuatro equipos", dijo Sven Smeets, director deportivo de Williams, al ser preguntado en México por las palabras de Alonso.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams, que ocupa la octava posición en el campeonato de constructores con 17 puntos -cuatro más que Alpine-, se mantiene lejos de Haas, sexto con 38 unidades, y RB, séptimo con 36, pese a que el equipo ha estado más regularmente en los puntos en las últimas carreras.

"Todos estamos luchando, digamos, por el mismo puesto, y aunque les ganemos están justo detrás de nosotros. Estamos hablando de un punto de diferencia. Estamos muy cerca. Se vio en Austin de nuevo, donde el ritmo de carrera fue muy, muy cerca uno del otro. Así que, sí, será una gran pelea. Sé que necesitamos un gran final de puntos como en Bakú para estar realmente cerca. Pero, ya sabes, es Fórmula 1. Pasan muchas cosas. Aquí han pasado cosas, así que esperemos a ver qué sucede", dijo Smeets sobre esa batalla.

De cara a las cinco rondas finales de la temporada que inician este fin de semana en México, el director deportivo de Williams no cree que haya un escenario donde sus coches vayan a destacarse más que otros, sino que confía en ser competitivos en todos los escenarios.

"No, no lo creo. Quiero decir, nos veo siendo competitivos en todas las pistas ahora, donde tal vez el año pasado no lo éramos. El año pasado puntuamos aquí, y creo que no era lo que pensábamos que iba a pasar. Creo que lo haremos bien en Las Vegas. Tengo mucha confianza para Qatar. Así que no, creo que el paquete está funcionando bien, y si podemos extraer unos milisegundos y tal vez una décima, entonces creo que vamos a ser competitivos hasta el final del año", finalizó.