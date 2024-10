Williams aclara la 'copia' de puesta a punto de Albon a Colapinto

Alex Albon, quien cumplió 100 carreras en la F1 el pasado fin de semana en Austin, llamó la atención en la previa del Gran Premio de la Ciudad de México al revelar que planeaba seguir el camino de puesta a punto de Franco Colapinto, que lleva apenas cuatro participaciones en la máxima categoría.

"Definitivamente tenemos un equilibrio diferente con las nuevas mejoras que hemos introducido en el coche. Aún no las hemos entendido del todo. Podemos verlo en los datos, podemos ver dónde estamos tratando de entender lo que está pasando. Este será el primer fin de semana en el que me inclino un poco más hacia lo que el otro lado del garaje ha estado haciendo y tratando de ver si eso ayuda a solucionar algunos de los problemas que he estado teniendo", declaró el jueves el piloto anglo-tailandés.

Las palabras de Albon llegaron después de que Colapinto sorprendiera desde su arribo a la F1 con el equipo Williams, mostrándose siempre muy cerca de su experimentado compañero e incluso a veces por delante, algo que el ex piloto de Red Bull no había vivido previamente en el equipo de Grove cuando tuvo a Nicholas Latifi o a Logan Sargeant al otro lado del garaje.

En un encuentro con los medios en el Autódromo Hermanos Rodríguez, entre los que estuvo Motorsport.com, Sven Smeets fue preguntado si Colapinto, después de cuatro grandes premios, ahora marca el rumbo del equipo.

"Lo llamamos una dirección diferente, pero aún es muy similar", aclaró el director deportivo de Williams.

"Alex tuvo un poco más de problemas con el bloqueo trasero (en Austin), mientras que Franco tuvo un poco menos, y (a Albon) lo molestó en la carrera, aunque tuvo una pérdida masiva de puntos (de carga aerodinámica) debido a un piso dañado (por el incidente en la primera curva), por lo que su comienzo (en México) es más va hacia lo que Franco terminó la carrera en Austin", indicó.

Smeets agregó que es habitual que ambos lados del garaje trabajen juntos, y recordó cómo Colapinto utilizó la puesta a punto de Albon previamente en Azerbaiyán y Singapur.

"Son compañeros de equipo. Así que también puedo decir que Franco, por supuesto, comenzó con el coche Alex en algunas carreras porque no tenía la experiencia de las pistas en Singapur y Bakú. Así que por eso tienes dos coches, y por eso, si tienes dos compañeros de equipo que funcionan, puedes mejorar bastante rápido", finalizó.