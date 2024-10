Albon le quita responsabilidad a Bearman por su choque en la FP1 de México

Albon se encontró con Bearman en la entrada a la secuencia de las curvas 7-8-9 de alta velocidad y levantó el pie del acelerador al encontrarse con el Ferrari. Esto hizo que su FW46 perdiera adherencia y empezara a moverse erráticamente, lo que provocó que Albon golpeara a Bearman en la curva 9 y acabara contra el muro.

Inmediatamente después, se oyó a Albon llamar "idiota" a Bearman por radio. Sin embargo, el piloto anglo-tailandés cambió de opinión sobre el incidente.

En su lugar, considera que Ferrari podría haber hecho más para advertir a Bearman -que sustituía a Charles Leclerc en la FP1- de la situación, y que el joven británico se vio sorprendido por las velocidades de aproximamiento más rápidas de la F1.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Robert Shwartzman, Stake F1 Team KICK Sauber C44, a la salida de boxes. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Creo que se enteró muy tarde escuchando la radio, de que yo venía por detrás", dijo Albon.

"Hizo todo lo posible por acelerar en las dos o tres curvas de alta velocidad, nos encontramos en el peor momento".

"Creo que había una diferencia de 100 km/h en cuanto a velocidad. No me culpo a mí mismo, pero no creo que todo sea culpa de Ollie".

"Creo que se le podría haber dicho un poco mejor, y por supuesto es nuevo, las velocidades de aproximamiento en F1 son mucho más altas que en F2. Pero no es culpa suya".

El incidente fue investigado por los comisarios, pero se consideró que no merecía más medidas; el informe señaló que "ambos pilotos estaban de acuerdo en que la posición de Bearman no era irrazonable, pero fue desafortunada al estar cerca de la línea de Albon. Si Bearman se hubiera situado un poco más adelante en la pista, no se habría producido el incidente. Todas las partes estuvieron de acuerdo en que fue un incidente de carrera".

Tras los graves daños sufridos por su Williams, Albon no participó en la segunda sesión de entrenamientos, ya que las reparaciones continuaron durante toda la sesión.

Reflexionando sobre la pérdida de rodaje, Albon dijo que esperaba que el uso de la FP2 como prueba de neumáticos Pirelli mitigara el daño a su fin de semana, ya que los pilotos participantes corrieron con neumáticos prototipo de 2025.

"Dos vueltas (en la FP1) es frustrante - tenemos mucho trabajo que hacer mañana", añadió Albon.

"Pero espero que (la FP2) sea menos importante que un fin de semana normal, obviamente fue una prueba de Pirelli. Así que en cierto modo, posiblemente aprendan menos los otros equipos porque no estaban corriendo con neumáticos de este año".

"Espero que sólo signifique que la falta de tiempo en pista sea menos comprometedora".