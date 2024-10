Vowles responde al 'rumor del paddock' de la F1 sobre Colapinto y RB

Franco Colapinto lleva solamente cuatro grandes premios en la Fórmula 1, pero fueron suficientes para demostrar que merece ser parte de la parrilla de la máxima categoría a tiempo completo el año que viene.

El piloto argentino debutó en agosto pasado en Italia al tomar el lugar de Logan Sargeant en Williams y rápidamente llamó la atención de los miembros del paddock, terminando en los puntos en Azerbaiyán y en Estados Unidos, logrando además dos clasificaciones entre los diez primeros.

Ante la imposibilidad de Williams de darle un lugar como piloto titular para la próxima temporada al contar ya con Alex Albon y Carlos Sainz bajo contrato, Vowles tiene el deseo de ayudar a Colapinto a encontrar un asiento en otro equipo.

Sin embargo, las oportunidades son escasas, ya que Sauber y RB son las únicas escuderías que aún no definieron su alineación completa para 2025.

Por el lado del equipo de Hinwil, se espera para mediados de noviembre una decisión sobre quién acompañará a Nico Hulkenberg, mientras que en la escudería de Faenza se entiende que Liam Lawson será el compañero de Yuki Tsunoda.

James Vowles, director de Williams Racing Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

La única manera de que Colapinto tenga una posibilidad en RB sería si existe un cambio en Red Bull Racing con Sergio Pérez, quien tiene contrato para el año que viene, pero viene pasando una difícil temporada.

En una entrevista durante la transmisión de Sky Sports F1 de Gran Bretaña de la segunda práctica del GP de México, Vowles fue preguntado sobre la situación de Colapinto de cara a 2025.

"Si no corre en otro lado, estará con nosotros como piloto de reserva y hará pruebas con los monoplazas antiguos para mantenerlo básicamente vigente. Y como hemos visto este año, hay suficientes oportunidades donde pilotos de reserva pueden dar un paso al frente", comenzó.

"Y fuera de eso, es el elemento normal donde los equipos están hablando y veremos cómo se desarrolla", agregó el británico.

No conforme con eso, el periodista David Croft calificó como 'el rumor del paddock' la posibilidad de que Colapinto sea una opción para RB en 2025 y le preguntó a Vowles si había tenido conversaciones sobre el tema con Helmut Marko, responsable junto a Christian Horner de elegir los pilotos de Red Bull y RB.

"Es una pregunta muy atrevida, pero como puedes imaginar si estás en una negociación sensible no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso", se limitó a decir el director de Williams.

Horner fue consultado este viernes en la conferencia de prensa de jefes de equipo la situación de "Checo" Pérez en Red Bull de cara a 2025.

"'Checo' es nuestro piloto. Tiene contrato para 2025. Es competitivo, es hambriento, no está feliz con su situación actual. Como equipo estamos haciendo lo mejor para apoyarlo y obviamente es un gran fin de semana para él aquí, tiene un enorme apoyo", dijo el británico.